Bojím se, že dlouhodobé řešení pro Svobodnou Evropu nebude možné kvůli financím, říká redaktor Brod

Česko hledá u dalších unijních zemí politickou podporu pro pokračování Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RL), jejichž financování chce vláda Spojených států ukončit. „Financování Svobodné Evropy a Rádia Svoboda je plně v rukou amerického Kongresu. Tam to musí být projednáno a uvidíme, jak to tam dopadne," říká v rozhovoru pro Český rozhlas Plus Petr Brod, který řadu let působil jako redaktor Rádia Svobodná Evropa a také BBC. Praha 20:04 18. března 2025

V jakých zemích bude svobodné rozhlasové vysílání do zahraničí chybět nejvíc?

Z našeho hlediska možná v Bělorusku a v Rusku. Otázka je, zda bude chybět nějak na Ukrajině, kam se také vysílá z Prahy. Dále bude chybět, pokud se to skutečně bude vztahovat na všechny země, kam se vysílá z Prahy, třeba v Íránu a v Afghánistánu – v oblastech, které jsou nyní pod ruským vlivem, v oblastech Kavkazu a v oblastech střední Asie.

Poslechněte si rozhovor s Petrem Brodem, který řadu let působil jako redaktor Rádia Svobodná Evropa a BBC

Jaké případné důsledky by mohlo mít momentální pozastavení americké podpory pro Rádio Svobodná Evropa a Rádio Svoboda pro jejich zaměstnance? Může se stát, že třeba ti z nedemokratických zemí přijdou o pracovní vízum a bude jim hrozit, že by se museli vrátit do svých zemí?

To asi ne, protože to by znamenalo, že by je tam někdo musel nuceně dopravit. Většinou se jedná o utečence, o emigranty, kteří unikli na Západ, tím myslím také Prahu, před pronásledováním ve svých zemích. A myslím, že demokratická Česká republika by se k něčemu takovému nesnížila.

Ovšem musíme v té souvislosti uvést, že ještě není nic definitivně rozhodnuto. Věc se má tak, že financování Svobodné Evropy a Rádia Svoboda je plně v rukou amerického Kongresu. Tam to musí být projednáno a uvidíme, jak to tam dopadne.

Situace je taková, že jak ve Sněmovně reprezentantů, tak v Senátu mají nyní navrch Trumpovi republikáni, ale myslím, že i oni nebo někteří z nich, když vidí ten chaos, který působí Trumpova vláda, budou mít obavy z nějakého radikálního škrtu v agentuře pro globální média, která dohlíží na celé zahraniční vysílání Spojených států, a budou si rozmýšlet, co a jak.

Kromě toho také vzniká otázka, do jaké míry jsou Trumpovy kroky legální. Včera už šířila předsedkyně správní rady obou rozhlasových stanic Svobodná Evropa a Svoboda mail, v němž vypočítává čtyři body, v nichž podle ní jsou Trumpovy akce protiprávní – jak proti zákonům, tak proti Ústavě Spojených států. Takže uvidíme, jak to všechno nakonec dopadne.

Česká iniciativa

Jak hodnotíte iniciativu ministra zahraničí Jana Lipavského a české vlády na podporu Rádia Svobodná Evropa a Rádia Svoboda? Má šanci v Evropě uspět?

Chci napřed říct, že ta iniciativa je velmi čestná a vhodná vzhledem k tradicím českého státu. Bylo to Česko, kdo už jednou Svobodu a Svobodnou Evropu, tedy obě rozhlasové stanice, zachránilo před zánikem. To bylo v první polovině 90. let, kdy už jednou americké politické vedení uvažovalo o jejich zrušení.

Záchrana vypadala tak, že na návrh Pavla Pecháčka – tehdejšího vedoucího českého oddělení Svobodné Evropy a člověka, který byl zodpovědný za vztahy mezi vedením Svobodné Evropy a českou vládou – došlo k tomu, že se celé sídlo Svobodné Evropy a Svobody přesunulo do Prahy. Zde je posledních 30 let a životnost těchto rozhlasových stanic se tedy prodloužila.

Ale obávám se, že v nynější situaci takové dlouhodobé řešení nebude možné, protože bude velmi těžké sjednotit přibližně 30 států koalice ochotných, které by přicházely v úvahu jako zdroj nového financování Rádia Svobodná Evropa a Rádia Svoboda, k tomu, aby skutečně přišly s dlouhodobým řešením.

Musíme brát v úvahu to, že třeba pro státy, které jsou na teritoriálních okrajích Evropy, jako je Řecko nebo Portugalsko, neexistuje přímý zájem na prodlužování vysílání této stanice a u ostatních bude těžké se sjednotit na nějakém konceptu.

Také za situace, kdy hlavní z těchto zemí – já vypočítám tři, to jsou Británie, Francie a Německo – mají vlastní rozsáhlé aparáty zahraničního vysílání. Připomeňme jenom BBC a její globální služby, jak rozhlasové, tak televizní, v řadě řečí, které se překrývají také s tím, kam vysílá rozhlasová stanice Svobodná Evropa a Svoboda. Podobné je to u Francie s jejím Radio France Internationale, které vysílá v řadě světových zemí, a s Německem, které vysílá přes Deutsche Welle.

Takže tam nejde jenom o roční rozpočet kolem 1,3 miliard korun, ale i o určité, řekněme, taktické důvody, které by mohly zabránit tomu, aby Evropa přijala to financování. Když Radoslav Šikorský mluví o možnosti financování RFE/RL z rozpočtu Evropské nadace pro demokracii, byla by to smysluplná alternativa?

Myslím, že by to byla smysluplná alternativa, ale musíme také uvážit, že Rádio Svobodná Evropa a Rádio Svoboda jsou instituce se skutečně hlubokými americkými kořeny a už třeba u jejich názvu by se mohly objevit velké potíže, protože ten nelze asi jen tak převzít pro nějakou evropskou agenturu.