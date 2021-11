Účastníci tendru na bojová vozidla za 50 miliard nesplňují požadavky, uvedla expertní komise

Nabídky všech tří účastníků tendru na 210 kusů pásových bojových vozidel pěchoty nesplňují všechny požadavky a nelze je dále hodnotit. Konstatovala to expertní komise, jež ukončila posouzení nabídek. Znamená to, že žádná z firem nebyla z výběrového řízení vyloučena, ale o dalším postupu bude teprve rozhodnuto. Uvedlo to ministerstvo obrany. Zakázka za více než 50 miliard korun je největším armádním tendrem v historii české armády.

Praha 15:17 5. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít