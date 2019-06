Ministerstvo obrany plánuje největší zakázky ve své historii, příští rok má ale přijít o několik miliard

Kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) má za sebou rok vlády. Radiožurnál celý týden mapuje, jak se mu daří plnit programové prohlášení. V části, která se věnuje obraně, se hnutí ANO a ČSSD zavázaly, že zajistí transparentní výběrová řízení a budou modernizovat letectvo a pozemní síly. Praha 15:27 30. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vrtulník Black Hawk typu UH-60. Ilustrační foto. | Foto: US Navy | Zdroj: Reuters

Armádu České republiky chtějí vybavovat hlavně domácí výstrojí a výzbrojí. Podle mluvčího ministerstva obrany Jana Pejška už resort za poslední rok podepsal smlouvy na nákup vojenské techniky a vybavení za několik miliard korun.

„Cirka za 26 miliard. Už loni na podzim byla smlouva na osmdesát lehkých obrněných vozidel pro chemiky. Minulý týden byla uzavřena smlouva na 62 kolových obrněných vozidel Titus, což je český výrobek – na českém podvozku s francouzskou nástavbou,“ popsal Radiožurnálu Pejšek.

Letos v březnu také náměstek pro akvizice Filip Říha zahájil největší nákup v historii české armády. Chce nakoupit 210 bojových vozidel pěchoty za více než 50 miliard korun. Všechny oslovené firmy už podaly oficiální přihlášku do tendru, a podle mluvčího ministerstva Jana Pejška výběrové řízení pokračuje podle plánu.

„Všechny čtyři uchazeče jsme požádali o doplnění jejich dokumentace, kterou nám poslali začátkem května. Termín pro to doplnění končí na začátku července. Pak to budeme vyhodnocovat a, předpokládám, v řádu týdnů komise řekne, který ze čtyř uchazečů postoupí do další fáze, kdy budou vyzváni k podání nabídky,“ dodal Pejšek.

Vrtulníky

Smlouvu s dodavatelem chce ministerstvo podepsat ještě letos, stejně tak chce ještě tento rok vybrat dodavatele dvanácti vrtulníků. Podle Pejška vyjednává pouze s Američany. „Tento týden americký velvyslanec oficiálně předal ministrovi obrany dvě cenové nabídky v rámci průzkumu trhu. Je to na dvanáct vrtulníků Black Hawk, nebo na kombinaci osm vrtulníků Venom a čtyř vrtulníků Viper. Chceme dohodu na úrovni vláda-vláda,“ vysvětlil mluvčí.

Právě nákup vrtulníků začali kritizovat komunisté. Nabídka Američanů jim přijde předražená.

„Nemám zájem na nákupu předražených vrtulníků ze Spojených států amerických. Při té první nabídce to bylo o třicet procent. Ještě v situaci, kdy Spojené státy americké, respektive výrobce vrtulníků odebral výrobu z Aera Vodochody,“ řekl jejich šéf Vojtěch Filip.

Armáda chtěla za vrtulníky utratit 12 miliard korun, nabídky Američanů jsou za 13 a 14,5 miliardy a podle premiéra stroje předražené nejsou.

Rozpočet

Právě finance jsou v resortu obrany velkým tématem.

Podle Jany Černochové z opoziční ODS a šéfky výboru pro obranu ale současná vláda v návrhu rozpočtu peníze pro vojáky snižuje. „Má být podle výdajů na obranu příští rok 1,3 procenta HDP. V současném návrhu rozpočtu je na rok 2020 již o několik miliard pro obranu méně, než se plánovalo ještě vloni,“ řekla v Poslanecké sněmovně.

Obrana by tak měla hospodařit se 74 miliardami korun. Návrh rozpočtu na příští rok ale zároveň počítá se snížením počtu zaměstnanců obrany o 359 lidí. Snižování se netýká vojáků z povolání.

„Pokud chceme armádu rozvíjet a pokud chceme budovat nové schopnosti, otevírat nové jednotky tak, jak jsme se zavázali, tak k tomu potřebujete nárůst občanských zaměstnanců, kteří vykonávají typicky výstroj, stravování, zabezpečují podporu vojákům,“ popsal státní tajemník ministerstva Petr Vančura.

Právě civilní zaměstnanci jsou v současné době pro obranu důležití, aby pracovali na akvizičních projektech. „Obávám se, že i další závazek Výdaje na obranu ve výši dvě procenta HDP na obranu v roce 2024 je méně a méně reálný,“ myslí si Jana Černochová z ODS a varuje před dalším snižování výdajů.

Ministr i zástupci armády ale stále trvají na tom, že v roce 2024 bude Česká armáda závazek NATO plnit a odvádět dvě procenta HDP, což by při dnešním stavu ekonomiky znamenalo přes 100 miliard korun ročně, na místo současných 66.