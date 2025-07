‚Bojujeme za předzahrádky!‘ Za umělou demonstrací před pražským magistrátem stojí reklamní agentura

Ludvík Uwe Vaník, známý jako DJ Uwa, uspořádal na konci června demonstraci proti omezování předzahrádek v Praze. Za akcí ale ve skutečnosti stojí reklamní agentura Advertes. Zajistila transparenty, kameru i komparz. Radiožurnál už popsal, že si tato agentura vytvořila složku osobních informací, která měla sloužit k diskreditaci političky Kristýny Drápalové (Praha sobě). Ta totiž prosadila přísnější regulaci předzahrádek a reklamy v centru města. Původní zpráva Praha 5:00 17. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf reklamní agentury Advertes Jakub Vajner (vlevo) a údajný organizátor happeningu Ludvík „DJ Uwa“ Vaník | Foto: Vojtěch Gavriněv | Zdroj: Český rozhlas

Na konci letošního června se před budovou pražského magistrátu odehrál happening. Během jednání zastupitelstva se u hlavního vchodu shromáždilo dvacet studentů s transparenty proti takzvanému Manuálu pro kultivovanou Prahu.

Složka na političku: agentura sháněla detaily ze života zastupitelky kvůli boji o předzahrádky v Praze Číst článek

To je závazný soubor pravidel omezující předzahrádky restaurací a venkovní reklamu v centru Prahy, který v roce 2022 schválila Rada hlavního města. Jeho autorkou je zastupitelka Kristýna Drápalová (Praha sobě).

„My bychom chtěli nový manuál pro předzahrádky, protože tady ten amatérismus, který předvádí paní Drápalová, je neskutečný,“ prohlašoval na demonstraci do kamery muž převlečený za krále.

Tím mužem je Ludvík Uwe Vaník, v showbyznysu známý jako DJ Uwa. Na demonstraci před magistrátem vystupoval jako předseda Tváře krásné Prahy. Spolek založený dva týdny před demonstrací podle něj usiluje o narovnání nesmyslných regulací podnikání. Vaník chtěl promluvit i na zastupitelstvu v rámci interpelací, ale ve vyhrazeném hodinovém bloku na něj nezbyl čas.

‚Mysleli jsme, že dostaneme pětikilo‘

Reportér Radiožurnálu se několika účastníků zeptal, proč přišli demonstrovat. Jeden z nich přiznal, že přišel kvůli penězům. „Měli jsme tady být nějak na hoďku. Mysleli jsme, že dostaneme pětikilo. Teď vůbec nevíme, jak to bude, protože už jsme tu od nějakých dvanácti (do půl třetí, pozn. red.), a pár lidí už odešlo. Já budu muset za chvilku taky jít. Většina z nás ještě studuje, máme to přes kamaráda,“ řekl.

Další z mladých mužů uvedl, že mu nikdo neslíbil peníze, ale přišel na přání kamaráda. „Já jsem tady, abych to podpořil, jenom,“ popsal.

Mezi protestujícími byla i skupinka cizinců. Mladíci česky neuměli a stroze odpověděli, že jsou tady s kamarádem.

Radiožurnál zjistil, že za akcí ve skutečnosti stojí marketingová agentura Advertes. Několik lidí, kteří se před magistrátem zapojili do organizování demonstrantů, totiž pro zmíněnou společnost pracuje. A na akci přímo na místě dohlížel šéf agentury Jakub Vajner.

DJ Uwa dává rozhovor Praha TV. Vpravo v bílé košili natáčí pracovník Advertes Robin P. | Foto: Vojtěch Gavriněv | Zdroj: Český rozhlas

Jeden z organizátorů reportérovi Radiožurnálu tvrdil, že přišel demonstrovat proti zavírání předzahrádek. Představil se jako Martin Stejskal. „Bojuju tady dneska kvůli tomu, že nám chtějí sebrat předzahrádky. Jak víte, tak naše město je velmi lákavé pro turisty a samozřejmě všichni Češi si rádi taky dáme pivko. Bojujeme za to, abychom se tady nadále mohli v létě sejít v centru,“ řekl.

Bývalí zaměstnanci agentury nicméně Radiožurnálu odkryli jeho skutečnou identitu – znají ho právě z agentury Advertes. Jmenuje Leroy Weinrich, je mu devatenáct let a je poměrně populární na instagramu.

Proč se představil jako Stejskal? „To je moje vystupovací jméno. Jako má třeba paní Lucie Bílá, tak já jsem Stejskal,“ odpověděl reportérovi Leroy Weinrich. Agenturu Advertes prý vůbec nezná. „Normálně jsem se přišel podívat, jako všichni ostatní. Neorganizoval jsem nic,“ tvrdil. Jak je ale možné, že ho bývalí zaměstnanci poznali a identifikovali jako jednoho z pracovníků agentury, nevysvětlil.

Během falešné demonstrace Weinrich obcházel účastníky a rozdával jim bílé papíry s QR kódem, které potom během focení drželi v rukou.

Šéf agentury Advertes fotí falešnou demonstraci. Několik účastníků drží bílý papír s QR kódem, který jim krátce předtím předal Leroy Weinrich a další pracovníci agentury | Foto: Vojtěch Gavriněv | Zdroj: Český rozhlas

Weinrich i přes tyto důkazy odmítá, že by se podílel na organizování demonstrace. „To není vůbec pravda. Já jsem rozdával papíry ze školy,“ uvedl. Kód ale odkazuje na webové stránky spolku Tvář krásné Prahy.

‚Fiktivně nahraná demonstrace‘

Podobnou akci agentura uspořádala už během jednoho z jarních zasedání pražského zastupitelstva. Radiožurnálu to popsal bývalý zaměstnanec, který se na přípravách přímo podílel. Kvůli obavám z odplaty si nepřeje zveřejnit své jméno, redakce ale jeho identitu zná.

Nelegální předzahrádky pod orlojem mizí. Na odklizení přijela dohlédnout policie Číst článek

„Ta demonstrace byla celá uměle vytvořená. Dělali jsme transparenty, které jsme nechávali tisknout v tiskárně v Karlíně. Anebo to ‚kluci‘ prostě vystřihovali z písmenek. Připravovaly se na flashky nějaké dokumenty, které byly taky proti těm předzahrádkám a připravovaly se k tomu letáčky. A pak se dělal nábor, aby ti kluci řekli svým dalším kamarádům, kteří půjdou na demonstraci. Celá ta demonstrace byla jenom fiktivně nahraná,“ popsal Radiožurnálu.

Takzvaní „kluci“ jsou přibližně pětičlenná skupinka brigádníků, většinou studentů kolem 20 let věku, kteří pro Advertes dlouhodobě pracují. Na červnové demonstraci jich bylo hned několik. Radiožurnál některé z nich oslovil, o agentuře Advertes se ale odmítli bavit.

‚O demonstraci jsem se dočetl na facebooku‘

Celou „demonstraci“ přímo na místě fotil a natáčel Jakub Vajner, předseda představenstva Advertes Group a jeden ze dvou hlavních mužů reklamní agentury Advertes. Účastníkům udílel pokyny a organizoval je, jak zaznamenal přímo na místě reportér Radiožurnálu.

„To určitě ne. Já vím, že tam byla demonstrace, ale já jsem ji neorganizoval. Dozvěděl jsem se to od Krásné Prahy, která to měla na facebooku,“ řekl Radiožurnálu Vajner, když ho redakce několik dní po demonstraci kontaktovala po telefonu.

Zapojení agentury Advertes odmítl i Jan Machálek, předseda dozorčí rady Advertes Group a spolu s Vajnerem druhá hlavní postava reklamní agentury.

„Ne, to není pravda. Organizuje to Tvář krásné Prahy, to je pan Uwe Vaník. Je to občanské sdružení, zapsaný spolek, a ten to organizoval,“ řekl Radiožurnálu Machálek.

‚Kuba Vajner má všechny informace‘

Samotný Vaník přitom Radiožurnálu v telefonátu přiznal, že na demonstraci i na dlouhodobé kampani proti Drápalové a Manuálu spolupracuje s agenturou Advertes.

25:25 Kohoutková voda zdarma? Karafa nemá stát 120 korun, říká ministerstvo. Podniky: Úchylná debata Číst článek

Radiožurnál: Vy jste mluvil o svém sdružení, spolupracovali jste ale tady na tom i s agenturou Advertes?

Vaník: Ano, ano.

Radiožurnál: To je pan Vajner a Machálek.

Vaník: Ano, ano, ano.

Radiožurnál: A jak k tomu došlo? Oni si vás najali? Nebo jste se nějak domluvili? Nebo jste je oslovili vy?

Vaník: Tak nějak společně, protože jsme dlouholetí přátelé. Slovo dalo slovo, zmínili jsme se, co nás trápí, je taky. A tím pádem jsme se dali dohromady a začali jsme to celé nějak dávat dohromady. A zatím můžu říct, že to funguje, oboustranně, a je to v pořádku.

Radiožurnál: Uvnitř té agentury vznikla i nějaká kampaň proti Manuálu pro kultivovanou Prahu. Na téhle kampani s nimi také spolupracujete, nebo to byla jenom jednorázová věc při té demonstraci?

Vaník: Ne, ne, na té kampani spolupracujeme taky, samozřejmě.

Omezování předzahrádek prý Vaníkovi osobně vadí, protože v minulosti podnikal v gastroprůmyslu.

„Když se do toho ponoříte a začnete se o tom trošku pídit, tak přijdete na to, že to je trošku celé jinak. Že to není Manuál jenom proto, aby ona (Drápalová, pozn. red.) byla za tu krásnou před magistrátem, že ona má udělat ten čistý vzduch vizuální Prahy,“ řekl Vaník.

Chystá se nějaká další demonstrace? „Já bych vás poprosil všechno řešit s Kubou Vajnerem, protože ten má všechny informace,“ dodal Vaník.

Radiožurnál už dříve popsal, že agentura Advertes vytvořila složku, do které shromažďovala osobní informace o Drápalové a dalších pražských politicích. Ty potom měly sloužit v diskreditační kampani na sociálních sítích.