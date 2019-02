Z bývalé farmy Bolka Polívky v Olšanech možná vzniknou byty. Koupila ji firma Porta Spes

O budovu s hotelem a wellness centrem na okraji obce herec Polívka přišel v insolvenčním řízení. Před pěti lety ji za 11,5 milionu korun získal Polívkův přítel, podnikatel Alexandr Seidl.

Jeho společnost se pak farmu snažila prodat, podařilo se to ale až letos. „Moje představa je, že bychom z toho udělali nájemní byty – z části-, ale je to také otázka stavebního úřadu, protože je to zkolaudované jako hotel. Je i otázka, jak se k tomu obec postaví. Musím také říct, že jsme se v této věci potkali s panem Polívkou. Projevil zájem o nějakou spolupráci. Rozhodně nechceme provozovat hotel,“ popsal pro Český rozhlas Brno své záměry s farmu Kvapil.