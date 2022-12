OBRAZEM: Do Boletic jen o prázdninách. Armáda výrazně omezuje vstup do vojenského újezdu

Doposud se turisté mohli procházet po vyznačených cestách celoročně o víkendech a ve státní svátky. Armáda ale občas potřebovala třetí největší vojenský újezd v Česku uzavřít i během víkendu pro sebe, což s sebou přinášelo problémy.

„Tento rok jsme zkoušeli uzavírat na některé víkendy újezd celý, protože se cvičili ostré střelby. Bohužel turisté nerespektovali nařízení o uzavření,“ shrnuje pro iROZHLAS.cz přednosta újezdního úřadu podplukovník Marián Varga.

Zatímco místní se výjimkám prý přizpůsobili snadno, obtížnější to bylo s turisty, kteří na Šumavu přijíždějí z celé republiky.

„Desítky až stovky turistů za víkend jsme vraceli zpět za hranice. Chodili tam v době uzavření navzdory tomu, že všude visely zákazy vstupů,“ popisuje podplukovník Varga jeden z důvodů ke chystaným změnám v přístupnosti újezdu.

Změny v otevírací době si lidé mohli zjistit na webových stránkách újezdu, v online mapách Mapy.cz nebo v informačním centru. Vojáci také komunikovali s obcemi v okolí. Nic z toho některé turisty neodradilo.

Méně dní i kilometrů

Od Nového roku ubude počet kilometrů, kterou budou moci lidé projít či projet na kole. Celkem bude zrušeno 18 kilometrů cyklotras a 26,5 kilometru stezek pro pěší. Navštívit tak bude možné pouze okruh ze Záhvozdí vedoucí přes Knížecí stolec dříve značený modrou turistickou značkou.

Změny se dotknou také dnů, kdy se boletickým újezdem bude možné vydat: nově bude přístupný pouze o červencové a srpnové víkendy a ve státní svátky, tedy 1. ledna, 8. května, 5. července 6. července, 28. září, 28. října, 17. listopadu. Mimo tyto dny bude vstup zakázán.

Bez omezení naopak bude přístupná páteřní komunikace na hranici vojenského újezdu z Kájova do Horní Plané. Účelová komunikace od obce Chvalšiny, bude také nadále přístupná bez potřeby zvláštního povolení, ale pouze formou průjezdu: bez zastavení a odbočení z trasy. Podrobnější informace jsou na webových stránkách.

Než si lidé na změnu zvyknou, budou vojáci újezd v prvních měsících nového roku více kontrolovat, pomůže jim také Vojenská policie.

Zpoždění se cvičeními nabrali vojáci během covidových uzávěr a o téměř úplném uzavření újezdu bylo rozhodnuto ještě před vypuknutím války na Ukrajině.

„Začalo to covidem, zvýšili se požadavky vojsk na výcvik, no a letos, jak začala válka na Ukrajině, tak samozřejmě to ještě dál přispělo k tomu, že vojáci potřebuji více cvičit,“ vysvětluje podplukovník Varga.

Zároveň újezd využívají také aktivní zálohy, které potřebují využívat prostor místní střelnice především o víkendech. Také útvary, které obvykle cvičí ve vojenském újezdu Libavá, potřebují při nácvicích změnu prostředí, takže se občas přesouvají na Šumavu.

Poslední velká změna se v Boleticích odehrála v roce 2016, kdy se vojenský újezd, který existuje od 50. let 20. století, zmenšil o 25 procent. Armádou opuštěné prostory připadly místním obcím.