Video má ukazovat přistání amerického bombardéru v Polsku. Jde ale o starší záběry z Anglie

V úterý se na sociálních sítích rozšířilo video zachycující přistání amerického multifunkčního strategického bombardéru B-2 Spirit, který je schopný nést jaderné zbraně. Doplněno bylo nejčastěji o informaci, že Spojené státy americké přesunuly letouny tohoto typu do Polska. Server iROZHLAS.cz však v rámci projektu Ověřovna! zjistil, že video bylo pořízeno v roce 2020 na letecké základně v Anglii. Ověřovna! Praha 18:26 12. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký bombardér B-2 Spirit | Zdroj: Reuters

Video s popisem, že jde o přistání v Polsku, sdílela na svém twitterovém profilu také psychiatrička, předsedkyně Liberálně ekologické strany a bývalá ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková. Doplnila jej navíc o tvrzení, že jde o „taktiku jaderného odstrašování.“

Video Stehlíková převzala z twitterového účtu Kavkaz Center, přičemž k původnímu příspěvku Twitter připojil varování, že obsažené video je vytržené z kontextu. Záhy po zveřejnění Stehlíková do vlákna pod tweetem přidala opravu, že jde o záběry ze Skotska.

Podle vlastních slov tak učinila poté, co ji kontaktovala osoba nacházející se ve Velké Británii s tím, že video bylo pořízeno v Británii, nikoli v Polsku. Příspěvek však Stehlíková ze svého profilu neodstranila.

Server iROZHLAS.cz našel více důkazů, že video nezachycuje přistání bombardéru Northrop B-2 Spirit v Polsku. Na platformě YouTube se objevilo video zachycující letoun už v roce 2020. Ukazuje přitom leteckou základnu RAF Fairford. Ta se nachází ve Velké Británii, konkrétněji v Anglii.

Při porovnání záběrů videa z roku 2020, pohledu z Google Street View na silnici u letecké základny Fairford a snímků z videí šířených momentálně v kontextu údajného přesunu letounu B-2 Spirit do Polska, je zjevné, že jde o identické video, které zachycuje cestu vedoucí podél letecké základny Fairford v hrabství Gloucestershire v Anglii.

Džamila Stehlíková video ze svého profilu odstranila až poté, co ji ve středu odpoledne server iROZHLAS.cz kontaktoval. Na dotaz, jestli to, že ponechává takový obsah na svém profilu, nemůže pomoci dezinformační scéně, Stehlíková odpověděla, že to tak být může.

„Je to chyba. Já jsem to s hrůzou zjistila asi po pěti minutách, kdy mi psal někdo ze Skotska v angličtině. Měla jsem to odstranit, to je moje chyba,“ uvedla Stehlíková. Tweet s videem ze svého profilu po telefonátu odstranila a na Twitteru se omluvila.

Džamila Stehlíková

@DzamilaStehlik OMLUVA. Snažím se sdílet informace jen z důvěryhodných zdrojů, ale někdy naletím a chybuju: včera jsem uveřejnila video s americkým bombardérem B-2 Spirit s tím, že je v Polsku. Ve skutečnost šlo o 2 roky staré záběry ze základny na jihu Anglie. Tweet jsem vymazala, mea culpa. 7 244

Džamilu Stehlíkovou na Twitteru sleduje přes deset tisíc lidí. Během doby, kdy byl na jejím profilu tweet s videem zobrazujícím bombardér B-2 Spirit zveřejněný, získal přes 1300 liků a 95 uživatelů ho sdílelo.