Bonusy za ‚mimořádné úkoly‘ i ‚nonstop podporu‘. Mimořádné odměny dostali poradci tří ministrů

Ministři rozdali loni a za první měsíce roku 2025 na odměnách svým poradcům 1 248 000 korun. Nejštědřejší byla šéfka resortu obrany Jana Černochová (ODS), která svým třem poradcům vyplatila dohromady milion korun. Většina ministerstev ale poradcům žádné mimořádné bonusy nedala. Praha 5:00 13. června 2025

Mimořádné odměny si v loňském roce odnesli poradci ze tří resortů, konkrétně pro místní rozvoj, obrany a životního prostředí. Největší bonusy dostali tři poradci ministryně Černochové.

Jeden dostal navíc ke svému platu 150 tisíc, druhý 300 tisíc a třetí 550 tisíc korun. Ministerstvo ve své odpovědi na dotazy serveru iROZHLAS.cz zdůvodnilo, že bonusy dostali za „úspěšné splnění mimořádných úkolů“. O jaké úkoly se jednalo, ale nesdělilo.

Jak dříve zjistil server iROZHLAS.cz, Černochová byla ze všech ministrů nejštědřejší i ke svým náměstkům. Top management ministerstva obrany, který tvoří osm lidí, si v roce 2024 na mimořádných odměnách přišel dohromady na 4,4 milionu korun. Nejvíc ocenila ministryně Černochová své dva náměstky – každý inkasoval 750 tisíc korun.

‚Nonstop podpora ministra‘

Své poradce mimořádně odměnil také ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). „Poradci ministra životního prostředí vykonávají své činnosti na základě uzavřené dohody o pracovní činnosti (DPČ). Činnosti jsou tak vykonávány dle potřeby a nejsou zaměstnanci ve služebním či pracovním poměru,“ píše ministerstvo.

Jedním z nich je i Libor Ambrozek, který v roce 2024 inkasoval bonus 90 tisíc korun. Mimořádné odměny dostal za „splnění mimořádných úkolů spojených s vyhlašováním CHKO Krušné hory a Soutok“ a za „splnění mimořádných a zvlášť významných úkolů a nonstop osobní i vzdálenou podporu pana ministra a státní tajemnice ve všech oblastech administrativy, personálního řízení a rozhodování“.

Ambrozek agendu resortu důvěrně zná, sám ho totiž mezi lety 2002 a 2006 vedl. V současnosti je předsedou Českého svazu ochránců přírody.

Druhým mimořádně odměněným poradcem je Martin Sedlák. Loni si za „splnění mimořádných úkolů spojených s novelizací zákonů o obnovitelných zdrojích energie a realizací plánu akceleračních zón“ odnesl bonus celkem 65 tisíc korun.

Hladík jako jediný z ministrů nedal loni žádné bonusy svým náměstkům či vedoucím pracovníkům. „Odměny jsou určeny jen za mimořádné věci. Neměly by být běžnou součástí funkce nebo nutností. Postupoval jsem tak ve svých manažerských funkcích vždy,“ vysvětloval své rozhodnutí v rozhovoru pro iROZHLAS.cz.

Bonusy za přesčasy

Bonusy si odnesli také poradci z ministerstva pro místní rozvoj. Na něm se v říjnu 2024 změnilo vedení. Z funkce byl totiž odvolán Ivan Bartoš (Piráti). Dočasně jeho funkci převzal ministr práce a sociálních věci Marian Jurečka (KDU-ČSL), křesla se pak natrvalo ujal Petr Kulhánek (STAN).

V roce 2024 vydal na mimořádných odměnách resort celkem 88 tisíc korun. Tři poradci si přišli na 10, 13 a 65 tisíc korun. Který ze šéfů resortu o odměnách rozhodl, z odpovědi zaslané redakci nevyplývá. Resort odměny vysvětluje tím, že zaměstnanci výrazně přesahují svou pracovní dobu a plní „úkoly, které jsou širší, než je původně zamýšlená specializace“.

Poradce, který si loni přišel na odměnách na 65 tisíc korun, podle vyjádření „úspěšně a řádně splnil mimořádné úkoly v oblasti podpory dostupného bydlení a sociálního bydlení, a to i nad rámec pracovní doby“. Jeho poradenská činnost je podle resortu na velmi vysoké úrovni. Do konce března dostal bonus jen jeden z poradců, a to za přesahování své pracovní doby.

Ostatní ministerstva na dotaz redakce podaný na základě zákona 106 o svobodném přístupu k informacím odpověděla, že žádné mimořádné odměny svým poradcům nevyplácí. Většina uvedla, že poradce zaměstnává na dohody.

Přehled odměn naleznete v tabulce.

Odměny poradcům Ministerstvo vnitra 0 Kč Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 Kč Ministerstvo pro místní rozvoj 93 000 Kč Ministerstvo zdravotnictví 0 Kč Ministerstvo financí 0 Kč Ministerstvo obrany 1 000 000 Kč Ministerstvo spravedlnosti 0 Kč Ministerstvo zahraničí 0 Kč Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 Kč Ministerstvo dopravy 0 Kč Ministerstvo školství 0 Kč Ministerstvi zemědělství 0 Kč Ministerstvo životního prostředí 155 000 Kč Ministerstvo kultury 0 Kč Ministerstvo pro vědu, výzkum a inovace 0 Kč Ministerstvo pro evropské záležitosti 0 Kč Celkem 1 248 000 Kč