Čtyřminutové video jako klíčový důkaz. Školák se vzpouzel a nemá zranění, hájí policisty inspekce

Znechucení. Tak komentoval zákrok policistů na patnáctiletého autistického chlapce policejní prezident Martin Vondrášek.

O několik měsíců později ale Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) došla k závěru, že postupu příslušníků sboru v civilu se nedá prakticky nic vytknout.

Stěžejním důkazem byl dosud nezveřejněný téměř čtyřminutový videozáznam. Vyplývá to z dokumentu s názvem „Návrh na uložení spisu“, který mají server iROZHLAS.cz a Radiožurnál k dispozici.

Advokát rodiny autistického chlapce trvá na tom, že zásah byl naprosto nepřiměřený.

Incident řešila kromě inspekce i jihočeská policie. Ta vyhodnotila, že šlo o kázeňský přestupek, protože policisté mladíkovi tykali a jeden z policistů měl na hlavě kšiltovku s logem hnutí ANO. Praha 5:00 11. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Snímky „zakleknutého“ školáka pobouřily politiky i část veřejnosti. Generální inspekce bezpečnostních sborů ale neshledala na zákroku policistů v civilu nic nezákonného | Foto: Milan Jaroš, Respekt | Zdroj: Respekt

Byl srpen, když se v Borovanech u Českých Budějovic sešli příznivci předsedy opozičního hnutí ANO Andreje Babiše. Situace byla vyhrocená, na mítink dorazili i odpůrci, mezi nimi patnáctiletý školák Jakub se svou matkou.

Šéf GIBS Dragoun k zákroku na autistu: Policista měl tíhu na druhém koleni. Zakleknutí bylo velmi mírné Číst článek

Během Babišova proslovu mladík vzal reproduktor a pokusil se jej z borovanského náměstí odnést. Následně došlo k incidentu, jehož výsledkem bylo, že mladík ležel na zemi, kde ho drželi tři policisté v civilu.

Fotografie, na které tři muži „zaklekli“ na školáka, pobouřila část veřejnosti i politiků. A komentoval ji i policejní prezident Martin Vondrášek.

„Informacemi zveřejněnými v souvislosti se zákrokem v Borovanech jsem naprosto znechucen. Celou věc proto předám k prošetření Generální inspekci bezpečnostních sborů,“ napsal na twitteru.

Policejní prezident Martin Vondrášek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nakonec se ale po více než třech měsících za tato slova omluvil. „Své první vyjádření hodnotím jako příliš silné, a kdybych se měl vrátit v čase, tak bych volil jiná slova. Byl jsem minulou středu na poradě Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje a tam jsme ty události s odstupem času rozebírali bez emocí. Kromě toho, že jsem řekl, že všechno nebylo v pořádku, tak jsem se za to svoje vyjádření omluvil, dnes bych prostě volil jiná slova,“ řekl nyní Radiožurnálu policejní šéf.

A důvod této změny? Generální inspekce zákrok kriminalistů prověřovala dva měsíce. A došla k závěru, že postupovali tak, jak měli. Stěžejním důkazem byl záznam dlouhý tři minuty a 41 vteřin, který natočil jeden z hlídkujících policistů. Vyplývá to z dokumentu se závěry inspekce, který server iROZHLAS.cz a Radiožurnál získaly na základě informačního zákona a zveřejňují jej v plném znění.

Článek pokračuje pod dokumentem.

Jediný objektivní obraz

„Pouze tento záznam v podstatě jako jediný přináší objektivní obraz o skutečné situaci bezprostředně předcházející provedení služebního zákroku,“ píše v dokumentu vyšetřovatel generální inspekce. A pak podrobně rozebírá borovanský zákrok policistů z druhého srpna a proč se policisté nedopustili trestného činu.

Myslím si, že to bylo adekvátní, říká o zásahu v Borovanech šéf policejních odborů Číst článek

Z videozáznamu plyne, že poté, co vzal chlapec reproduktor a následně ho vrátil, po něm kriminalisté chtěli občanku. Ten se tomu ale bránil. „Máš občanku, nebo ne?“ ptá se ho jeden z policistů v civilu podle přepisu. Mladík odvětí: „Ne, hajz...“

Mladý muž pak odchází pryč. Nevěří jim, že to jsou policisté. „Nejsi policajt,“ ukazuje prstem na kriminalistu v civilu, který mu opět ukáže svůj služební průkaz. Ani to ale školáka nepřesvědčí, a tak udělá prudký pohyb. To dva policisty vede k tomu, že se ho snaží slovy policejního žargonu zajistit – tedy položit na zem.

„Ze záznamu je patrné, že zakročujícím policistům se stále nedaří muže plně svést na zem a znehybnit. Mladý muž se snaží policistům vysmeknout,“ píše se v dokumentu. A tak na scénu přichází ještě třetí policista, opět v civilu.

„Policisté mají mladého muže již svedeného na zemi, avšak mladý muž se policistům stále aktivně brání,“ stojí dále v dokumentu. Podle ředitele generální inspekce Radima Dragouna tak z videozáznamu jasně plyne, že takový postup byl zcela v pořádku.

Neodůvodněný zákrok?

„Asi úplně nejpodstatnější je to, že zákrok netrval nijak dlouho a chlapec nemá žádná zranění. To znamená, že to zakleknutí bylo velmi mírné, trvalo několik málo sekund a nedošlo k žádné újmě na zdraví té osoby. Ještě zmíním, že chlapec podle hrubých odhadů měří nějakých 180 cm, váží mezi 90 a 100 kily. Takovou osobu není jednoduché zajistit a předvést,“ uvedl k tomu Dragoun v rozhovoru pro Radiožurnál a iROZHLAS.cz.

„Zasahující policisté se při předmětném zákroku nedostali mimo mantinely stanovené zákonem, a nejednali tedy protiprávně.“ Návrh na uložení spisu (Generální inspekce bezpečnostních sborů)

Advokát rodiny Pavel Čižinský ale namítá, že zásah byl naprosto nepřiměřený. „Vemte si, někdo vezme reproduktor, pak ho vrátí, a pak se na něj vrhnou tři lidi. To přece není přiměřené,“ uvedl pro iROZHLAS.cz Čižinský. „Oni navíc nevypadali ani jako policajti. Po všech stránkách je to naprosto nesmyslné, policie se snaží obhájit neobhajitelné,“ namítá advokát.

Prověřování ale podle Dragouna ukázalo, že policisté k takovému zásahu důvod měli. „Některému z těch policistů už byla tato osoba známá z předchozí demonstrace, kde kopal do projíždějícího osobního vozidla, ve kterém seděli postarší lidé a které nemělo nic společného s Andrejem Babišem. Oni to tedy vyhodnotili tak, že se jedná o spáchání druhého majetkového přestupku v jednom dni,“ tvrdí šéf inspekce.

Radim Dragoun | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nejmírnější, co se může stát

Případ vzbudil emoce i kvůli tomu, že je patnáctiletý chlapec autista – sám mladík svoje chování vysvětloval tak, že se snažil utéct, protože nevěřil, že jsou to policisté. „Chtěl jsem utéct, řekl jsem jim, ať jdou do hajz.., a jednoho jsem prý i nějak žďuchl, bránil jsem se,“ popsal hoch pro Respekt.

To souvisí s jeho poruchou autistického spektra. Ze záznamu ale plyne, že to kriminalisté nevěděli. Matka chlapce jim to řekla až po incidentu.

„Policejní orgán GIBS je přesvědčen, že služební zákrok je nutné hodnotit ve všech jeho souvislostech, a nikoliv pouze izolovaně na základě jedné zveřejněné fotografie.“ Návrh na uložení spisu (Generální inspekce bezpečnostních sborů)

„Z toho videa vlastně je slyšet, že jeho matka křičí, aby ten zákrok neprováděli, protože se jedná o dítě. Ale to, že se jedná o autistu, to zaznělo až poté, co ten zákrok byl proveden,“ říká k tomu šéf generální inspekce Dragoun. A i kdyby prý věděli, že jde o autistu, nepochybili by.

„V podstatě tento typ zákroku je možné provést i vůči osobě mladší 15 let a i vůči osobě duševně nemocné. Protože to jsou skutečně ty nejméně invazivní zákroky z palety všech zajišťovacích prostředků. To je to nejmírnější, co se vám může stát,“ uvádí.

Na to se odvolává generální inspekce také v závěrech k zákroku. To, že je možné zajistit těhotnou ženu, dítě, nebo osobu zjevně nemocnou tímto způsobem, se píše přímo v zákonu o policii.

Mediální tlak jako trest

I když samotný zákrok nebyl podle generální inspekce trestným činem, jednání policistů nebylo bez vady. Incident prověřovala i jihočeská policie, která se konkrétně zabývala dvěma možnými pochybeními. Policisté školákovi tykali, a to ačkoliv starším patnácti let jsou povinní vykat.

Zakleknutí školáka na Babišově mítinku je kázeňský přestupek, potvrdil mluvčí jihočeských policistů Číst článek

Další pochyby pak vyvolalo to, že jeden z kriminalistů měl na hlavě čepici, kterou rozdávalo podporovatelům hnutí ANO. Jednalo se o jiné Babišovo setkání s voliči, ale ve stejný den, kdy došlo k incidentu se školákem. Přímo na mítinku, na němž chlapec sebral reproduktor, policista kšiltovku s nápisem „Silné Česko“ na hlavně neměl.

Policejní mluvčí Jiří Matzner k tomu řekl, že šlo sice o kázeňský přestupek, ale policisty trestat jejich nadřízení nebudou.

„Předmětem kázeňského řízení bylo to, že mu tykali. To ale oni nesmí. A pak ta čepice, ale to je nepodstatný detail, protože kolegové z kriminální služby mají možnost se takto infiltrovat. Vzhledem k tomu, že byli vystaveni značnému mediálnímu tlaku, který zasáhl i do jejich soukromého života, tak bylo od uložení kázeňského trestu upuštěno," uvádí pro iROZHLAS.cz mluvčí.

Právě čepici na hlavě jednoho z kriminalistů kritizoval i policejní prezident Vondrášek. „To se nemělo nikdy stát. Je to událost, která poškozuje dobré jméno policie,“ uvedl krátce po incidentu.

Prohlédněte si fotogalerii z mítinků Andreje Babiše:

Fotogalerie (44)