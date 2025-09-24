Bourat se nebude. Antimonopolní úřad zakázal pokračovat v ‚rekonstrukci‘ Libeňského mostu

Libeňský most se bourat nesmí. Předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna (ÚOHS) potvrdil původní rozhodnutí svých úřadníků, které zakazuje pražské Technické správě komunikací (TSK) pokračovat v pracích na rekonstrukci mostu, která byla nad rámec původní soutěže a čítala zásadní úpravy, mimo jiné i nahradit most replikou.

Uzavírka části Libeňského mostu. Kontrola mostovky

Původní smlouva měla přestavbu realizovat podle parametrů dopravně-architektonické studie Libeňského soumostí. Ta měla některé prvky jako mostní oblouky a celkovou konstrukci nechat netknuté. Zadavatel ale pak v letech 2022 a 2023 schválil aktualizaci studie.

Při aktualizacích došlo k podstatným změnám, u kterých navíc chybělo zadávací řízení. Podle těchto aktualizovaných plánů měly být podstatné části mostu zcela zdemolovány a nahrazeny replikovou, namísto původně zamýšlené rekonstrukce. Podle antimonopolního úřadu (ÚOHS) tak společnost v podstatě zadala novou zakázku.

Úřad se zakázkou zabýval na návrh firmy EUROVIA CZ a nejprve dvakrát rozhodl ve prospěch Technické správy komunikací, rozhodnutí mu však v obou případech vrátil šéf úřadu Mlsna. Potřetí již letos v červenci úředníci zakázali pražské firmě uskutečnit ty části projektu, které nebyly součástí původního zadání pro tendr v roce 2022.

Libeňský most je soumostí tvořené šesti mosty. Vzniklo podle návrhu architekta Pavla Janáka v roce 1928 a nikdy nebylo opravováno. Vedení Prahy za primátorky Adriany Krnáčové (ANO) v letech 2014 až 2018 počítalo se zbouráním historického mostu a jeho nahrazením novou konstrukcí, jeho nástupci ale v minulém volebním období rozhodli o opravě.

O vytvoření repliky na původních pilířích pak bylo na základě statických modelů rozhodnuto koncem roku 2023, roli podle tehdejších vyjádření Technické správy komunikací hrálo i zpřísnění evropské legislativy v souvislosti s pádem mostu v italském Janově.

