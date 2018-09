ONLINE: Silný vítr postupuje od západu Českem. Zastavil vlaky, vyvrací stromy

Česko zasáhl silný vítr a srážky, které s sebou přinesla bouře Fabienne. Hasiči vyjíždí k desítkám popadaných stromů, někde i k zatopeným sklepům. Na několika tratích byla v důsledku pádu stromů zastaven provoz. Větve či stromy leží i na silnicích. Na desítkách míst nejde elektřina. Výpadky jsou i na síti vysokého napětí. Sledujeme online Praha 20:36 23. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Blesk (ilustrační foto) | Foto: Jiří Kouřil

„Přechází nás velmi výrazná studená fronta, na které je silný vítr a nárazy, které přesahují 25-30 metrů za sekundu (90-108). Horší situace je na hřebenech hor, kde může dosahovat i hodně přes 40 m/s (144 km/h),“ popsal pro server iROZHLAS.cz mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu Petr Dvořák.

Bouře postupuje od severozápadu a jako první tedy postihla Karlovarský a Ústecký kraj, kde museli hasiči vyjet k desítkám případů.

Silný vítr už zkomplikoval železniční dopravu na několika místech v západní polovině republiky. Vlaky nejezdí na Rakovnicku - u Lužné u Rakovníka tam do spadlého stromu najel vlak. Nikdo se ale nezranil. „Odstraňování mimořádnosti bude trvat nejspíše několik hodin. V úseku je zavedena náhradní autobusová doprava,“ uvedl na twitteru koordinátor dopravy PID.

Další vlaky stojí například na trati z Lysé nad Labem v úseku Všetaty - Dřísy, mezi stanicemi Vrané nad Vltavou a Davle a Berounem a Zdicemi. V Praze silný déšť dočasně pozdržel tramvaje v Holešovicích, na Malé Straně, ve Vysočanech, u Vozovny Střešovice a na Malovance. Ve všech případech byla podle PID zaplavená výhybka.

„Tato fronta postupuje velkou rychlostí, takže do ranních hodin už by měla být na východě republiky a za ní k nám bude proudit studený vlhký vzduch. V průběhu celého pondělka a části úterka bude vítr i nadále silný, i když už ne tolik, jako přímo na té frontě,“ řekl dále Dvořák.

Vzhledem k situaci energetici očekávají výpadky elektrické energie. „Kvůli očekávaným nepříznivým povětrnostním podmínkám jsme aktuálně posílili kapacity na našem dispečinku,“ sdělila ČTK mluvčí E.ON Martina Slavíková.

Servisní pracovníci nemohou z bezpečnostních důvodů provádět terénní práce v noci a za bouře, takže k případným poruchám v terénu budou vyjíždět hned po svítání, pokud to počasí dovolí, dodala.

Ve srovnání s bouřemi, které letos přecházely přes Českou republiku, je bouře Fabienne tou nejsilnější a svou intenzitou srovnatelná i s nejhoršími bouřemi posledních let – Kyrill či Emma.

„Letos v létě byl v některých bouřkách také nárazový vítr, rozdíl však byl v tom, že šlo o bouřky z tepla, které měly jen lokální dosah. Na druhé straně to, co probíhá, jsou bouřky frontální. Linie fronty dosahuje přes celé území Česka. Letos ještě taková výrazná fronta nepřecházela,“ nabízí srovnání Dvořák.

Výstraha meteorologů

Meteorologové varují až do pondělního rána před velmi silným větrem. Výstraha platí pro celou republiku. V neděli večer bude od západu postupně zesilovat. V nárazech může mít rychlost až 90 kilometrů za hodinu, na hřebenech hor, hlavně v Krkonoších, to ale může být až 126 kilometrů za hodinu.

Na případné problémy se připravují hasiči, železničáři, horská služba a taky energetici. Ti posilují dispečink i poruchové týmy.

Meteorologové doporučují zajistit okna, dveře a upevnit volně uložené předměty. Lidé by neměli chodit do lesů a i na horách se doporučuje omezit vycházení. Opatrní by měli být i řidiči - poryvy větru totiž můžou dělat auta neovladatelná.

Silný vítr bude v Česku i v pondělí. K večeru bude ale postupně zeslabovat.