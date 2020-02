Meteorolog: Bouře Sabine v Česku nedosáhla síly orkánu, nejvyšší nárazy větru naměřili na Sněžce

I když v noci na Sněžce dosáhla rychlost větru v nárazu 184 kilometrů v hodině, nedosáhl vítr spojený s tlakovou níží Sabina v Česku síly orkánu. To by musel vát minimálně deset minut silou nejméně 108 kilometrů v hodině. V pondělí to řekl meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Pavel Šimandl. Praha 16:55 10. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Česku vítr v noci a ráno na mnoha místech přerušil dopravu i dodávky proudu | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

„V Česku vál silný vítr až vichřice na horách, ale orkán to nebyl. Orkán musí mít rychlost větru nad třicet metrů za sekundu, a to nedosáhl. Průměrná rychlost znamená minimálně deset minut foukat 30 metrů za sekundu, to jsme na žádné stanici nezaznamenali. Nárazy jsou jiná věc, to je pouze krátkodobé zesílení,“ uvedl Šimandl.

Sabine nebo Ciara? Jiná jména pro stejný orkán. V různých zemích se bouře nazývá jinak Číst článek

Nejvyšší náraz větru na Sněžce zaznamenali meteorologové hned po půlnoci. Ráno kolem 6.30 pak naměřili v jihočeských Kocelovicích náraz silný 114 kilometrů v hodině.

Bouře, která se v neděli a v noci na pondělí prohnala Evropou, si na kontinentu vyžádala nejméně pět lidských životů. I v pondělí musely být kvůli bouřlivému počasí na severozápadě Evropy zrušeny stovky letů či vlakových spojení. Bez elektřiny se ocitly desítky tisíc domácností v Británii, Německu i ve Francii.

V Česku vítr v noci a ráno na mnoha místech přerušil dopravu i dodávky proudu. Vítr ovlivnil také leteckou dopravu. Preventivně byly uzavřeny některé školy, parky, hřbitovy či zoologické zahrady.

58741