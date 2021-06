Bouře zasáhla i hodonínskou zoo. Polovina areálu je zničená, zvířata ale přežila

„Vypadá to katastrofálně, v hrozném stavu máme útulek, dalo by se říct, že neexistuje. Snažíme se stěhovat psy. Zvířata jsou všechna v pořádku, všechno pozavírané, bez újmy,“ uvedl ředitel.

ONLINE: Moravou se prohnalo tornádo. Záchranáři hlásí oběti na životech, počet zatím neznají Číst článek

Podle něho v podstatě polovina zoologické zahrady zmizela před očima. „Hlavně stromy, ohrady jsou pryč, ploty, budovy drží. Pryč je všechno, co bylo z plechu, ze dřeva, to je kdo ví kde. Lítaly tady kusy betonu, je to šílené,“ uvedl ředitel.

„Už je tma a všechny škody nejsou vidět. Pořádně uvidíme až zítra ráno. Není tady světlo, elektřina nejde. Dráty jsou po zemi, někde tady tekla voda,“ popsal ředitel.

Hodonínská zahrada patří v Unii českých a slovenských zoo k těm nejmenším. Hlavním lákadlem jsou smetanově zbarvení lvi a jejich lvíčata. Bouře a vzdušný vír, zřejmě tornádo, se prohnaly Hodonínskem a Břeclavskem, stovky domů jsou bez střech.