Bouřka a kroupy na Jablonecku splavily bahno do obytných domů. Hasiči hlásí výjezdy po celém kraji

Bahno z polí s dvoucentimetrovými kroupami zaplavilo v sobotu odpoledne část Dalešic u Jablonce nad Nisou. Starostka obce Hana Vélová odhadla, že zasaženo bylo až 30 domů. Hasiči pomáhali bahno s kroupami odčerpat ze šesti domů. V souvislosti s bouřkami měli hasiči v Libereckém kraji v sobotu odpoledne a navečer skoro 20 výjezdů, žádný jiný ale nebyl tak rozsáhlý. Jablonec nad Nisou 20:16 31. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bahno z polí v Dalešicích na Jablonecku | Zdroj: HZS Libereckého kraje

„Zasahovali jsme po celém kraji. Bylo to půl na půl, co se týče čerpání vody a odstraňování popadaných stromů,“ řekla zastupující mluvčí krajských hasičů Monika Tóthová.

Dalešice zasáhla lokální bouřka. „Přišel prudký déšť a kroupy tak asi dvoucentimetrové. Prohnalo se to vesnicí. A pole, jak jsou nad námi, tak to splavilo, protože tam není nic vzrostlého. Takže to splavilo hlínu a prohnalo se to středem obce. Někde to posunulo i auta a zanesené jsou i rybníky pod Dalešicemi,“ řekla starostka.

Silné bouřky a přívalové deště hrozí po celém Česku i v neděli. Doprovodí je i silný vítr a kroupy Číst článek

S odstraňováním bahna pomáhali hasiči z osmi jednotek. „Zejména se jedná o zaplavené sklepy. V některých případech odčerpáváme bahno s kroupami také z obytných částí domu,“ uvedla Tóthová. Bahno zůstalo po bouřce i na některých silnicích či zahradách u domů.

Dalešice jsou jedou z nejstarších obcí Jablonecka, obec se zhruba 220 obyvateli leží na jihozápadním svahu Dalešického vrchu. Podle videa, které zveřejnili hasiči na síti X, se v obci za bouřky vytvořila řeka. V pět kilometrů vzdáleném Jablonci podle údajů meteorologů přitom napršelo jen devět milimetrů.

Pro většinu území republiky platí varování před silnými bouřkami s přívalovými dešti, dvoucentimetrovými kroupami a nárazy větru kolem 70 kilometrů v hodině. Večer a v noci zeslábnou. Znovu silné bouřky hrozí podle meteorologů na celém území republiky v neděli, podle aktuální výstrahy meteorologů mohou být intenzivnější než v sobotu.