Bouřka v pátek uvolnila několik kamenů z vyšehradské skály. Zachytila je bezpečnostní síť

Prudká bouřka v pátek večer uvolnila několik kamenů z pražské vyšehradské skály. Zachytila je bezpečnostní síť, takže dopravu ani bezpečnost chodců neohrozily. Specialisté nyní skálu kontrolují. Sdělil to dnes primátor Bohuslav Svoboda (ODS).

Vyšehrad

Vyšehrad (ilustrační foto) | Foto: pamatky-facvut.cz

„Bezpečnost Pražanů je pro nás absolutní prioritou. Proto jsme okamžitě reagovali a zajistili potřebné kontroly. Geologické práce pokračují, stejně tak jako monitorování oblasti,“ uvedl primátor. Dodal, že se dnes chystá na místo práce zkontrolovat.

Vyšehradská skála se nachází v Praze 2 na pravém břehu Vltavy a stojí na ní hradiště a pevnost Vyšehrad. Na vltavském nábřeží skálou od počátku 20. století prochází tunel pro auta, tramvaje, pěší a cyklisty, který propojuje Podskalí v Praze 2 s Podolím v Praze 4.

