Bouřka v pátek uvolnila několik kamenů z vyšehradské skály. Zachytila je bezpečnostní síť
Prudká bouřka v pátek večer uvolnila několik kamenů z pražské vyšehradské skály. Zachytila je bezpečnostní síť, takže dopravu ani bezpečnost chodců neohrozily. Specialisté nyní skálu kontrolují. Sdělil to dnes primátor Bohuslav Svoboda (ODS).
„Bezpečnost Pražanů je pro nás absolutní prioritou. Proto jsme okamžitě reagovali a zajistili potřebné kontroly. Geologické práce pokračují, stejně tak jako monitorování oblasti,“ uvedl primátor. Dodal, že se dnes chystá na místo práce zkontrolovat.
Vyšehradská skála se nachází v Praze 2 na pravém břehu Vltavy a stojí na ní hradiště a pevnost Vyšehrad. Na vltavském nábřeží skálou od počátku 20. století prochází tunel pro auta, tramvaje, pěší a cyklisty, který propojuje Podskalí v Praze 2 s Podolím v Praze 4.