První povodňový stupeň už neplatí ani v Olomouckém kraji. Hasiči ale po bouřce čerpali vodu ze sklepů

První stupeň povodňové aktivity znamenající bdělost už v Olomouckém kraji neplatí ani na Brodečce v Otaslavicích na Prostějovsku. Pod jeho spodní hranici klesl potok v neděli po poledni. Hladina řeky Hané ve Vrchoslavicích na Prostějovsku a říčky Romže v Polkovicích na Přerovsku pod spodní hranici prvního povodňového stupně klesla již v noci na neděli. Vyplývá to z údajů Povodí Moravy a Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Olomouc 14:16 28. června 2020 V souvislosti se silnými bouřkami zaznamenali hasiči v regionu od pátečního odpoledne do sobotního dopoledne zhruba 40 výjezdů.

V neděli v 8.30 evidovali hydrologové na Brodečce v Otaslavicích stav hladiny na 154 centimetrech, tedy čtyři centimetry nad spodní hranicí pro první stupeň povodňové aktivity. Ve 13.00 už byla hladina potoka na 149 centimetrech, s drobnými výkyvy tedy nadále pozvolna klesá.

Česko zasáhnou v neděli bouřky se silným větrem a krupobitím. Na jihu a východě Čech hrozí povodně Číst článek

Hladiny vodních toků v regionu zvedly páteční bouřky. Hasiči v Olomouckém kraji po nich čerpali vodu ze sklepů domů. Zaměstnalo je také odstraňování popadaných stromů a čištění ucpané kanalizace a propustků.

V souvislosti se silnými bouřkami zaznamenali v regionu od pátečního odpoledne do sobotního dopoledne zhruba 40 výjezdů, uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová. Největší problémy podle ní byly na Prostějovsku a Olomoucku.

Olomoucký kraj by měly bouřky, které může doprovázet přívalový déšť, silný vítr a krupobití, znovu zasáhnout dnes. Vyplývá to z výstrahy ČHMÚ, která pro region platí od nedělních 18.00 do pondělních 3.00. Podle meteorologů kvůli bouřkám hrozí až do úterý rozvodnění potoků i řek.

Některé z nich mohou vystoupat na druhý, krátkodobě i třetí stupeň povodňové aktivity. Voda může podemlít silnice a silný vítr zase vyvracet stromy. Lze tedy očekávat škody na majetku, výpadky v energetice a problémy v dopravě.