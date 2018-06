Přívalové déště, kroupy, nárazy větru. Meteorologové varují před bouřkami na severozápadě Čech

Západ a severozápad Čech zasáhnou v sobotu odpoledne a večer velmi silné bouřky, které mohou doprovodit přívalové srážky, krupobití a nárazový vítr. Napršet může 40 až 60 milimetrů na metr čtvereční. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro celý Karlovarský a Ústecký kraj a pro okres Česká Lípa v Libereckém kraji, a to od 14.00 do 23.00. Ve zbytku země budou bouřky slabší. Bouřkové počasí vydrží na většině území až do neděle.

