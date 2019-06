Silné bouřky dorazí odpoledne a večer na Moravu, lokálně se může objevit přívalový déšť

Velmi silné bouřky s přívalovým deštěm, kroupami a nárazovým větrem hrozí v neděli odpoledne v Moravskoslezském, Olomouckém a v části Zlínského kraje. Na jižní Moravě či ve východní části Pardubického kraje přijdou také bouřky, ale budou méně intenzivní, vyplývá z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu. Praha 14:35 16. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nebezpečí představují také kroupy a blesky. (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

„Na Moravě a ve Slezsku se v neděli odpoledne vyskytnou místy bouřky, ojediněle i silné a zejména v severní polovině území i velmi silné, které budou doprovázené přívalovými srážkami až kolem 50 milimetrů, kroupami a nárazy větru až kolem 90 kilometrů v hodině. Večer budou bouřky postupovat z našeho území do Polska,“ uvedli meteorologové.

Lokálně se může objevit přívalový déšť, po němž se mohou rychle rozvodnit menší toky a zatopit podchody, podjezdy nebo sklepy. Nárazy větru mohou lámat větve či vyvracet stromy. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. „Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě a podobně,“ upozornili meteorologové.

Výstraha na velmi silné bouřky s vysokým stupněm nebezpečí platí od nedělního poledne do 22.00 pro celý Moravskoslezský a Olomoucký kraj a část Zlínského kraje. Silné bouřky s nízkým stupněm nebezpečím mohou odpoledne a večer dorazit do Jihomoravského kraje i některých regionů Pardubického a Zlínského kraje.

„Vypadá to, že bouřky by měly být v neděli slabší, než v sobotu. Výstraha platí až do 22 hodin,“ uvedl pro Radiožurnál Štefan Handžák z Českého hydrometeorologického ústavu.

V pondělí a úterý se situace dle Handžáka uklidní, většinou by mělo být jasno až polojasno, na východě ojediněle možnost přeháněk, teploty budou od 23 do 27 stupňů Celsia. V druhé polovině týdne budou teploty nadále stoupat do 28 až 30 stupňů, v noci na pátek by se pak měla objevit znovu studená fronta.

Bouřky se částí republiky prohnaly už večer a v noci na neděli, problémy způsobily hlavně ve středních a východních Čechách.