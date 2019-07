Silné bouřky doprovázené větrem ve středu zasáhnou většinu území Česka, varují meteorologové

Bouřková činnost neutichne v Česku ani ve středu. Podle aktualizovaného upozornění Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se bouřky mají objevovat na většině území s výjimkou západních Čech a zejména odpoledne a večer mohou být silné, na východě země i velmi silné s přívalovým deštěm, silným větrem a krupobitím. Praha 11:41 30. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bouřka (ilustrační foto) | Foto: stock exchange

Na silné bouřky meteorologové upozorňují od konce minulého týdne, dosud se ale vyskytovaly jen ojediněle a místně. Na řadě míst ale zaměstnaly hasiče, například v Olomouckém kraji o víkendu hasiči po silných bouřkách odstraňovali popadané stromy nebo stržené části střech.

V úterý se silné bouřky mají ojediněle vyskytovat ve východní polovině země včetně Královéhradeckého a Pardubického kraje a Vysočiny. V přívalových deštích při nich může spadnout kolem 45 milimetrů srážek a vítr může v nárazech dosahovat rychlosti kolem 70 kilometrů v hodině.

Obdobně silný vítr může doprovázet bouřky i ve středu, přívalové srážky by při nich mohly být ale vydatnější. Podle meteorologů mohou být srážkové úhrny kolem 60 milimetrů. Upozornění na vysoký stupeň nebezpečí velmi silných bouřek platí od středečního poledne do půlnoci pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský a pro Vysočinu. Pro Prahu a Středočeský, Jihočeský a Liberecký kraj platí nízký stupeň nebezpečí silných bouřek od středečních 10.00 do 20.00.

Očekávaný přívalový déšť může podle ČHMÚ rozvodnit malé toky nebo zatopit níže položená místa. Nárazy větru navíc mohou lámat větve a lidé by se podle meteorologů měli mít na pozoru také před padajícími nebo létajícími předměty a před kroupami a blesky.