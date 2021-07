Na území Čech postupují bouřky. Podle meteoroložky lze čekat i velké kroupy a silný vítr

Když se podíváte na radary a mapu, už jsou někde bouřky?

Bouřky se už začínají tvořit na jihozápadě a západě Čech. Postupují ještě z Německa a Rakouska. První bouřky jsou tedy zatím tam.

Kdy dorazí největší vlna?

Vypadá to, že intenzivnější bouřky by měly přijít až později odpoledne. Zatím se zdá, že intenzivní nejsou, ale to se může změnit během odpoledne. Bouřky by se pak měly vyskytovat na většině našeho území.

Budou přicházet od jihozápadu a budou doprovázeny přívalovými srážkami kolem 50-60 mm za krátkou dobu, kroupami i větších rozměrů a nárazy větru až o rychlostech kolem 100 kilometrů za hodinu. Největší stupeň nebezpečí je podle našeho varovného systému v pásu od jižních Čech přes Vysočinu až do východních Čech. Naopak nejnižší stupeň nebezpečí a také nejmenší pravděpodobnost silných bouřek je na severozápadě Čech.

Teď ještě k teplotám. Jsou stále velké rozdíly mezi Čechy a Moravou? Jak to teď aktuálně vypadá?

Je to tak, rozdíly jsou docela velké. V Čechách je poměrně dost oblačnosti, proto jsou i teploty nižší – většinou od 20 do 25 °C. Na Moravě a ve Slezsku je trochu teplejší vzduch a také je tam málo oblačnosti, tam jsou teploty většinou od 25 do 30 °C. Ale na jihu a jihovýchodě Moravy teploty stoupají až přes 30 °C. Zatím jsme nejvíce naměřili ve Strážnici, a to 36,4 °C.

Kdy se bouřková situace uklidní? Co nás čeká zítra (v pátek, pozn. red.)?

Ještě během zítřka můžeme očekávat silné bouřky, hlavně na Moravě a ve Slezsku. V dalších dnech během soboty a neděle by to mělo být určitě klidnější. Tam už bude situace lepší.