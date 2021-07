Hladiny řek po bouřkách v Česku klesají. Nejnižší povodňový stupeň bělosti zůstává na třech místech

U Nemojova zasáhla bouřka 2 dětské tábory. Děti z jednoho se dostaly s vedoucími do blízké hospody, do druhého tábora se museli hasiči doslova prořezat. Hasičské autobusy odvezly do skautského centra v Hostinném celkem 51 dětí a 13 dospělých. 3 lehce zraněné děti byly v péči ZZS.