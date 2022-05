V Česku hrozí v noci z pátku na sobotu silné bouřky. Na severozápadě může vítr vyvracet stromy

Česko v pátek odpoledne zasáhnou bouřky, které ojediněle budou silné a doprovázené krupobitím, přívalovým deštěm a silným větrem. Nejsilnější projevy bouřek meteorologové předpokládají na severozápadě Čech. V druhé polovině noci na sobotu budou bouřky slábnout, sdělil ve čtvrtek Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Praha 14:30 19. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko v pátek odpoledne zasáhnou bouřky, které ojediněle budou silné a doprovázené krupobitím, přívalovým deštěm a silným větrem. | Foto: Reynaldo Amadeu Dal Lin Junior Juba | Zdroj: Pixabay

Podle něj bude před zvlněnou studenou frontou, která bude postupovat z Německa, vrcholit v pátek v Česku příliv teplého vzduchu. Nejvyšší teploty by v tento ten měly šplhat až k tropickým 30 stupňům Celsia.

Odpoledne, večer a v noci na sobotu se pak vyskytnou ojediněle silné až velmi silné bouřky doprovázené zejména nárazy větru kolem 70 až 90 kilometrů v hodině, dvoucentimetrovými kroupami a krátkodobými srážkovými úhrny kolem 35 milimetrů, uvedli meteorologové.

S bouřkami by lidé měli podle ČHMÚ počítat od pátečních 15.00, přičemž v Karlovarském, Ústeckém a Libereckém by od 18.00 do půlnoci měly být bouřky velmi silné. Vzhledem k tomu meteorologové upozorňují na to, že přívalový déšť může zatopit níže položená místa a vítr může lámat větve a stromy. Podle nich tak lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice nebo problémy v dopravě.