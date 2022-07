V Čechách se v pátek vyskytnou bouřky s přívalovým deštěm, výstraha platí i pro České Švýcarsko

V Čechách se v pátek odpoledne a v noci na sobotu místy vyskytnou silné bouřky doprovázené přívalovým deštěm a silným větrem. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Jeho upozornění před pátečními bouřkami platí i pro Ústecký kraj, kde od neděle hasiči likvidují rozsáhlý požár v Národním parku České Švýcarsko. Výstraha před nebezpečím vzniku a šířením požáru zatím ale zůstává pro Čechy v platnosti. Praha 12:25 28. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Páteční bouřky mohou být podle meteorologů doprovázeny přívalovými srážkami s úhrny okolo 40 milimetrů (ilustrační foto) | Foto: Jiří Špaček | Zdroj: Český rozhlas

Meteorologové uvedli, že páteční bouřky mohou být doprovázeny přívalovými srážkami s úhrny okolo 40 milimetrů, zhruba dvoucentimetrovými kroupami a nárazy větru o rychlosti kolem 70 kilometrů v hodině.

Počítat by s nimi měli obyvatelé všech krajů v západní polovině ČR od pátečního poledne minimálně do sobotních jedné hodiny ranní. Vydatnější déšť se očekává podle meteorologů také v sobotu, a to na severovýchodě Česka. „Situaci budeme upřesňovat během pátku,“ doplnili.

Poslední červencový víkend v Česku nebude horký, nejvyšší teploty meteorologové očekávají do 26 stupňů, přičemž chladnější z obou víkendových dnů bude sobota.

Čtvrtek má být podle meteorologů ještě beze srážek. V pátek se už postupně na většině území objeví déšť nebo přeháňky, místy i silné bouřky. Naopak na Moravě a ve Slezsku čekají vydatnější srážky v sobotu. V dalších dnech bude srážek opět pozvolna ubývat, doplnili meteorologové.

„Oblast Česko-saského Švýcarska postižená požárem se stejně jako zbytek republiky může dočkat srážek zejména v pátek a v sobotu. V pátek mohou být bouřky doprovázeny přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru kolem 70 km/h,“ uvedli meteorologové k předpovědi počasí pro oblast, kde rozsáhlý požár zachvátil 1000 hektarů lesa, zničil dva domy a další poškodil.

Nejvyšší teploty v sobotu vystoupí podle předpovědi na 21 až 25 stupňů, při trvalejších srážkách se ale může ochladit na zhruba 19 stupňů. V neděli budou teploty mírně vyšší, denní maxima budou mezi 22 až 26 stupni.