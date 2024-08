Brabec je dobrý kandidát, říká dvojka krajské kandidátky ANO. Nový lídr ho přeskočil ze 13. místa

ANO v úterý vyloučilo jedničku své kandidátky v Ústeckém kraji Marka Hrabáče kvůli jeho obvinění z machinací s veřejnými zakázkami. Místo toho, aby jeho místo zaujal v pořadí druhý kandidát ANO v kraji, starosta Ústí nad Labem Tomáš Kirbs, stane se volebním lídrem exministr životního prostředí Richard Brabec, který figuruje na 13. místě kandidátky. Kirbsovi ale „přeskočení“ prý nevadí. „Má obrovské zkušenosti,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 21:09 13. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Kirbs | Zdroj: Profimedia

Jak vnímáte, že jste se po odvolání Marka Hrabáče nestal volební jedničkou hnutí ANO? „Přeskočil“ vás Richard Brabec, který kandiduje ze třináctého místa a kterého šéf hnutí Andrej Babiš označil za nového volebního lídra.

Myslím, že pan Brabec je rozhodně dobrý kandidát. Víte sama, jakou za sebou má profesní minulost. Dvakrát ministr životního prostředí, dlouhodobý člen hnutí. Má obrovské zkušenosti, byl člen krajského předsednictva. Za mě je ta volba rozhodně dobrá.

KRAJSKÁ KANDIDÁTKA ANO Hnutí ANO sice Hrabáče hned po zveřejnění obvinění vyškrtlo ze své kandidátky do krajských voleb, jméno chomutovského primátora ale na volebních lístcích už zůstane. Na jejich úpravu, včetně změny pořadí kandidátů (tedy například posunutí Richarda Brabce na pozici číslo jedna), už je podle zákona pozdě. Ve volebních místnostech se tak 20. a 21. září na nástěnce objeví upozornění, že Hrabáč už kandidátem ANO není.

Nebylo by lepší, kdybyste šel vy, jako starosta Ústí nad Labem, na krajskou úroveň? Není vám to přeci jen bližší, než panu Brabcovi z celostátní politiky?

To je zajímavá otázka, jestli je to bližší mně, nebo jemu. Pokud padlo rozhodnutí celostátního předsednictva, tak se k tomu pan Brabec rozhodně vyjadřoval.



Jestli mu je blízké kandidovat na hejtmana v kraji, ve kterém celý život žije a velmi dlouho se profesně pohybuje – to si myslím, že asi není třeba odpovídat. Rozhodně je to funkce významná.



Pan Brabec to vzhledem ke svým zkušenostem a ke svému působení v Ústeckém kraji tak jistě vnímá také, ale tohle je spíš otázka na něj. Já za něj rozhodně nechci hovořit.

Věděl jste o tomto rozhodnutí, že se Richard Brabec stane volebním lídrem, dopředu, bavili jste se o tom třeba s Andrejem Babišem, který to na tiskové konferenci v úterý odpoledne oznámil?

Tak to je asi interní věc hnutí ANO. Omluvám se, na to vám úplně nechci odpovídat.