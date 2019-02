Na zadržování vody v krajině dá letos stát dvě miliardy. Stejnou částku investuje do výzkumu

Shromažďování zásob vody v nádržích nebo podpora projektů na zadržování vody v krajině. To jsou některé z kroků, kterými chce Národní koalice proti suchu v budoucnu čelit možnému nedostatku vody. Koalice složená ze zástupců vlády a odborníků se ve středu sešla historicky podruhé. Praha 12:56 7. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zprava premiér Andrej Babiš, ministr životního prostředí Richard Brabec (oba ANO), ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) a ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) na tiskové konferenci po jednání Národní koalice pro boj se suchem | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Ministerstvo životního podpoří projekty na zadržení vody v krajině, jako je stavba rybníků, tůní nebo mokřadů. Po zhruba dvouhodinovém jednání koalice proti suchu to řekl ministr životního prostředí Richard Brabec z hnutí ANO.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Na projekty podporující zadržování vody v krajině dá letos vláda dvě miliardy korun. Více si poslechněte v reportáži Zdeňky Trachtová

„V letošním roce by to měly být další zhruba dvě miliardy korun, které na to máme připraveny, a pro rok 2020 zhruba také dvě miliardy korun,“ citoval Brabce Radiožurnál.

Ministr zmínil také testování programů umělé infiltrace vody. To se v současnosti děje na dvou místech Česka jako pilotní projekt.

V budoucnu by podle Brabce mělo umělé zasakování vody fungovat ve stovkách oblastí v Česku.

Brambory jsou nejdražší za posledních pět let. Za vyšší ceny může hlavně loňské sucho Číst článek

„Velmi zjednodušeně řečeno využíváme toho, že ve chvíli, kdy je vody hodně v povrchových tocích, tak ji účelově čerpáme a necháváme ji zasakovat do podzemí, kde ji potom máme v takové pomyslné kasičce a můžeme ji použít, až ji budeme potřebovat,“ dodal Brabec.

Resort životního prostředí má vyčleněny také dvě miliardy na další výzkumné projekty týkající se boje proti suchu. Brabec také zmínil novou dotační výzvu ve výši jedné miliardy korun na projekty takzvané velké dešťovky pro obce, kterou jeho resort vypsal tento týden.

Úřad tím má podpořit hospodaření se srážkovou vodou. Obce a města mohou postavit například velké nádrže pod komunikacemi.

Nádrže na 80 procentech

Ministr zemědělství za ČSSD Miroslav Toman po středečním jednání koalice proti suchu řekl, že většina nádrží v Česku je v současnosti naplněná z osmdesáti procent, což je podle něho dostatečné.

Cisterny na pitnou vodu zůstávají dál v osmi obcích. Sněžení pomohlo, ale ne všude Číst článek

„Je tam pokles oproti loňskému roku řádově o deset až dvanáct procent, loni to bylo 92-93 procent. Je to děláno z toho důvodu, že v současné době je velké množství sněhu na horách a tyto vodárenské nádrže si připravují určitý prostor, aby vodu mohly zachytit,“ popsal ministr zemědělství.

Toman také oznámil, že do měsíce předloží premiérovi návrh nového systému financování státních povodí.

„Jsou tam dvě nebo tři varianty. V žádném případě se nejedná pouze o varianty, že bychom chtěli něco zdražovat. A možná lepší financování povodí bude, pokud některou vodu zlevníme. To je taková záhada, tu vám vysvětlím za měsíc,“ dodal Toman.

Stát také plánuje investice do výstavby přehrad a dalších vodních děl. Koalice proti suchu ve čtvrtek měla jednat například o stavbě jezu v Děčíně. Diskusi ale ministři nakonec odložili na jednání vlády 18. února. Se stavbou jezu, který je podle ministerstva dopravy klíčový pro další rozvoj tuzemské vodní dopravy, počítá Koncepce vodní dopravy do roku 2023.