Bradáčová je loajální sama k sobě. Bude chtít, abychom o ní v nové funkci slyšeli, očekává Slonková

Na místo nejvyšší státní zástupkyně nastoupila Lenka Bradáčová. Ve funkci nahradila Igora Stříže. Podle šéfredaktorky serveru Neovlivní.cz Sabiny Slonkové tím došlo k dovršení dlouho očekávané výměny. „Bylo to velké přání ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS), který se netajil úmyslem Bradáčovou do funkce jmenovat. V podstatě záleželo na tom, kdy se Stříž rozhodne odejít," přibližuje pro Český rozhlas Plus. Interview Plus Praha 17:00 1. dubna 2025

Strany současné vládní koalice přitom slibovaly, že Stříže odvolají okamžitě po svém nástupu k moci, a to kvůli jeho minulosti komunistického prokurátora. Nakonec ale ve funkci zůstal skoro po celé volební období.

„Je to velmi erudovaný právník, který má velký respekt v právnické komunitě. V praxi se ukázalo, že k odvolání není důvod. Dohodou s ním, že funkci sám opustí ve správný okamžik, navíc koalice získala možnost do funkce vybrat svého nominanta,“ naznačuje novinářka.

Vládní koalice tím fakticky předešla tomu, aby příští vláda třeba s Andrejem Babišem (ANO) v čele vybrala do funkce někoho, s kým oni nebudou souznít. „Bylo to několik much jednou ranou a dobře připravený tah. A voliči si sami musí rozhodnout, jestli příště věřit předvolebním slibům politiků,“ dodává.

Na prvním místě

Post nejvyššího státního zástupce byl podle Slonkové dosud vnímán spíše jako ceremoniální a bez reálného vlivu na chod justice. Od Bradáčové prý lze očekávat, že to bude chtít změnit.

„Už v den, kdy ji vláda schválila, dala najevo, že o ní uslyšíme velmi často a velmi nahlas. Okamžitě zvedla nápad na zeštíhlení struktury státního zastupitelství, což už v minulosti prosazovala. A to jsou věci, které podle mě přináležejí spíš politikům, samozřejmě v úzké koordinaci se špičkami justice,“ soudí Slonková.

Mandát nejvyššího státního zástupce je sedmiletý a není možné ho bezdůvodně odvolat. A podle novinářky je krajně nepravděpodobné, že by ho Bradáčová nedokončila.

„Je to profesionálka a je považována za kapacitu, zároveň si umí pohlídat svůj mediální obraz. Působila ve vrcholných pozicích za nejrůznějších vlád a umí v tom chodit,“ doplňuje Slonková.

Zároveň se domnívá, že Bradáčová bude vystupovat nestranně, i když se jí někdy vyčítá náklonnost k jednomu či druhému politickému táboru.

„Myslím, že neoprávněně. Lenka Bradáčová je loajální sama k sobě. Objevovalo se, že je blízká Andreji Babišovi, ale bylo to v pragmatické a profesní rovině. Klíčová je pro ni její pozice, její postavení a její renomé. A od toho se odvíjí všechno ostatní,“ uzavírá šéfredaktorka serveru Neovlivní.cz Sabina Slonková.

Investigativní novinářka Sabina Slonková | Foto: Elena Horálková