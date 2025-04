Bradáčová mi nebude koukat přes rameno, říká nový šéf pražských vrchních žalobců Štěpánek

Zdeněk Štěpánek řídí od 1. dubna Vrchní státní zastupitelství v Praze. Ve funkci nahradil Lenku Bradáčovou, která povýšila na šéfku celé soustavy. Úřad zná podle svých slov dobře, z posledních let jako náměstek. Českému rozhlasu a ČTK poskytl úplně první rozhovor v nové funkci. Rozhovor Praha 8:00 11. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vrchní státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze Zdeněk Štěpánek | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Už jste se zabydlel v nové kanceláři?

Pomalu se zabydluju. Už jsem se přestěhoval, ale ještě není úplně podle mých představ.

Před vámi v této kanceláři seděly velmi výrazné osobnosti. Ať už to byla Lenka Bradáčová nebo Vlastimil Rampula. Budete taky ve funkci takhle výrazný?

Rozhodně si nemyslím, že budu tak výrazný, jako je paní doktorka Bradáčová. A nemyslím si ani, že by to bylo úplně nutné. Samozřejmě si uvědomuji, že je to velká odpovědnost. Nejenom za vedení vrchního státního zastupitelství, ale je to i odpovědnost vůči podřízeným krajským státním zastupitelstvím a tomu městskému v Praze.

Být výrazný není váš povahový rys? Nebo to máme chápat tak, že nemáte takové ambice?

Není to můj povahový rys. Když porovnáte paní doktorku Bradáčovou se mnou, tak každý jsme úplně jiný člověk. Myslím si, že je jednou z nejvýraznějších osobností, ne-li nejvýraznější v celé soustavě státního zastupitelství. Ale jak říkám, podle mě být výrazný není potřeba. Naše spolupráce s paní doktorkou je na velmi dobré úrovni a bude pokračovat.

Prý si paní Bradáčová nechala na vrchním státním zastupitelství jednu místnost. Nebude nepříjemné, že vám bude koukat přes rameno?

Paní doktorka Bradáčová si tady nenechala místnost a přes rameno mi koukat nebude.

Vrchní státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze Zdeněk Štěpánek | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Tři roky jste v úřadě pracoval jako náměstek. Jak velká změna je teď dělat vedoucího?

Pocítil jsem spoustu dalších úkolů. Náměstek má na starosti tři odbory – odbor závažné hospodářské a finanční kriminality, odbor trestního řízení a odbor přezkumného řízení. Věnuje se věcem na těchto odborech zpracovávaných. Pod vrchního státního zástupce spadají ještě netrestní a analytický odbor a odbor správy.

Je to hodně o provozních věcech. O vydávání různých opatření k tomu, jak by mělo fungovat vrchní státní zastupitelství. V současné době řešíme třeba výběrové řízení na šéfa krajského státního zastupitelství v Hradci Králové. Těch úkolů je opravdu hodně.

Kontakt s realitou

Znamená to, že budete hlavně sedět v kanceláři, nebo budete chodit i dál k soudům?

Jedno i druhé. V kanceláři nebudu tak často, jako když jsem byl v pozici náměstka. Předpokládám, že budu jezdit na porady, školení a tak dále. Doteď mám přidělenou kauzu doktora Sováka (bývalý soudce Zdeněk Sovák je obžalovaný s dalšími čtyřmi lidmi kvůli údajnému ovlivňování soudních rozhodnutí - pozn. red.), rád bych si ji nechal dál. Ta jednání jsou zatím nařízena do konce června.

Je ale téměř stoprocentní, že do té doby ta věc neskončí a budou nařízena další hlavní líčení, na která hodlám podle časových možností chodit dál. Myslím si, že ani vrchní státní zástupce by neměl ztrácet kontakt s praxí. A já ho rozhodně ztratit nechci, abych nebyl úplně odříznutý od reality.

Do výběrového řízení (na místo vrchního státního zástupce - pozn. red.) jste se přihlásil jako jediný státní zástupce. Jak si vysvětlujete, že se nepřihlásil nikdo jiný?

To nedokážu říct. Je to ale náročná funkce, kterou nechce vykonávat každý. A zvlášť, když má člověk přebírat úřad po takové osobnosti, jako je paní doktorka Bradáčová. Když jsem se přihlásil, cítil jsem její podporu i podporu lidí z úřadu. V motivačním dopise jsem tehdy psal, že chci navázat na fungování státního zastupitelství. Důležité je zachování kontinuity. Nechtěl bych dělat nějaké zásadní změny. Naplánované mám spíš ty organizačního charakteru. Tak, aby mi to více vyhovovalo.

Počítáte i s nějakými personálními změnami?

Navrhl jsem už nového náměstka. Pan ministr jmenoval pana doktora Jiřího Pražáka, který má zkušenosti s řízením Odboru závažné hospodářské a finanční kriminality. Má i zkušenosti s řízením Okresního státního zastupitelství v Chomutově, kde působil určitý čas. Spolupráce s ním byla vždy bezproblémová.

A na to navázala další personální změna. Do funkce ředitele odboru byl, po panu doktoru Pražákovi, jmenován pan magistr Martin Bílý. I on je erudovaným státním zástupcem, takže tu funkci zvládne bez problému. Teď má úřad tabulkově 61 míst, aktuálně tady je 57 státních zástupců. Lidi samozřejmě odcházejí, přicházejí, takže bude určitě potřeba nabrat nějaké další zkušené státní zástupce.

Kdo by byl podle vás ideální kandidát?

Měl by být zdatný v právu, odborně způsobilý, zejména morálně zachovalý, a hlavně by měl mít chuť pracovat na velkých kauzách a nebát se toho.

Nová nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová prosazuje debatu o zúžení celé soustavy státního zastupitelství. Za vás ano, nebo spíš ne?

Zúžení na tři stupně není úplně nové téma. Ono už se objevilo v minulosti, myslím, že v roce 2012. Já jsem samozřejmě pro zefektivnění soustavy. Ale je k tomu potřeba vést ještě diskusi. Jestli to udělat zúžením soustavy, případně bez kterého stupně se obejít. Musíme počkat, s čím přijde nejvyšší státní zástupkyně, a pak se pobavit o tom, jak by to fungovalo v praxi. Které kompetence by přešly například na nejvyšší státní zastupitelství, které třeba na krajská státní zastupitelství…

Fungují podle vás současné čtyři stupně dostatečně dobře?

Na velikost České republiky a na počet obyvatel by asi stačily tři stupně. Ale je tady dlouhodobě zavedená čtyřstupňová soustava. Nastaveny jsou i kontrolní procesy. Takže je otázka, jestli by takovéto instituty nebylo vhodné do budoucna nějakým způsobem měnit. Pokud to ale přispěje k zefektivnění práce soustavy, tak jsem pro.

Talár místo kamionu

Lenka Bradáčová se chce jako šéfka žalobců zaměřit i na sjednocení trestů, které navrhují státní zástupci v obžalobách…

Podle mého názoru tady opravdu může být problém, že ty tresty nejsou v obdobných věcech úplně stejné. Liší se to kraj od kraje, okres od okresu. Samozřejmě nemůžou být úplně stejné, každý případ je jiný. Měly by ale korespondovat a měly by být předvídatelné. Trestní zákoník stanovuje přes 30 různých hledisek, ke kterým se má přihlížet při navrhování trestů.

Nejdůležitější je povaha a závažnost toho trestného činu pro společnost. Někdy se mi zdá, že spíš převáží osoba pachatele. Když je netrestaný, dochází k tomu, že se mu třeba navrhne uložit mírnější trest. A to, i když spáchá závažný zločin. Naopak pokud je to recidivista, tak se mu i za bagatelní trestné činy uloží přísnější trest.

Konečný trest je ale samozřejmě na soudcích…

Soudy ukládají tresty, my je navrhujeme. Měli bychom je nicméně navrhovat dobře, a taky bychom měli důsledně využívat opravných prostředků. Ať už řádných, jako jsou odvolání, nebo i těch mimořádných.

Státního zástupce děláte dvacet let, nastoupil jste do soustavy rovnou po vysoké škole. Byl to váš sen od malička?

Ne, to tak určitě není. Já jsem na základní škole chtěl jezdit kamionem. Nakonec jsem se rozhodl pro státní zastupitelství. To i proto, že člověk může být u kauz hned na začátku. Nemusí čekat až k soudu, co mu tam policejní orgán předloží. Takže nakonec jsem si dal přihlášku na státní zastupitelství, a jak bylo v jednom českém filmu: vyučil jsem se státním zástupcem, nastoupil jsem jako státní zástupce a pořád jsem státním zástupcem.

Co dělá vrchní státní zástupce, když nepracuje?

Na koníčky jsem měl čas, dokud jsem se nestal vrchním státním zástupcem. Mám rád sport, relaxuji u něj. V létě cyklistika, v zimě lyže. Ale od 1. dubna zatím nic, tak doufám, že si na to čas někdy udělám.