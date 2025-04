Kyberkriminalita či lepší předávání informací. To jsou úkoly pro Bradáčovou, míní Zeman

Do pozice nejvyšší státní zástupkyně nastupuje Lenka Bradáčová. Ke svým prioritám řadí reformu státních zastupitelství, místo čtyř stupňů by zůstaly tři. „Této změně jsme byli blízko už při mém nástupu do funkce v roce 2011. Pro Bradáčovou to znamená připravit kvalitní návrh a prodiskutovat ho s politiky napříč scénou,“ doporučuje pro Český rozhlas Plus Pavel Zeman, bývalý nejvyšší státní zástupce, který dnes působí v evropské agentuře Eurojust. Praha 14:13 1. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Zeman, bývalý nejvyšší státní zástupce | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kdyby ubylo jedno patro státních zastupitelství, jak si přeje Bradáčová, jak zásadní změna by to byla?

Byla by to zásadní změna, ale myslím si, že by byla potřebná. Zaprvé proto, že pro desetimilionovou zemi je relativní luxus mít čtyři úrovně státního zastupitelství. To je první věc.

Za druhé, řídící struktury a přenos informací je v takové struktuře poměrně složitější, než by to bylo ve třístupňové soustavě. A domnívám se, že by to zefektivnilo procesy v rámci státního zastupitelství.

Taková změna vyžaduje úpravu zákona, takže by podléhala schvalování politiků. Co je z vašeho pohledu předpokladem pro to, aby v této věci Lenka Bradáčová uspěla? A ustála i případné politické tlaky, ať už bude po volbách vláda jakákoliv?

Nutno říct, že podobný nápad, tedy zeštíhlení soustavy státního zastupitelství, jsme měli již po mém nástupu do funkce nejvyššího státního zástupce v roce 2011. Tehdy jsme snad byli poměrně nejblíž třístupňové soustavě státního zastupitelství, přičemž soustavy soudní by se to nedotklo. Nicméně z různých důvodů tato změna neprošla, ale myslím si, že byla poměrně blízko.

Pokud bude chtít uspět Lenka Bradáčová, bude to znamenat připravit kvalitní návrh. A za druhé tu věc dostatečně dobře s politiky prodiskutovat. To znamená nejen s vládnoucí garniturou, která přijde po volbách, nevím, kdo to bude. Ale měla by na tom být shoda napříč politickou scénou.

Protože to je věc, která poměrně ovlivní veřejnou žalobu. Já myslím, že pozitivním směrem. Ale je dobré, aby na tom byla shoda.

To znamená, že pokud v tom bude chtít Lenka Bradáčová uspět, bude to znamenat poměrně dost vysvětlování. Myslím, že to není nic špatného. Já to vidím spíš pozitivně, poněvadž když se problém dostatečně vysvětluje, tak se potom lépe chápe.

Digitalizace

Přebírá Lenka Bradáčová nejvyšší státní zastupitelství v dobré kondici?

Domnívám se, že je v dobré kondici. Myslím, že funguje dobře. Předpokládám, že je stále co zlepšovat. Rozhodně tam prostor pro to je.

Můžete říct co?

Jak už jsem hovořil, jednou z věcí je zefektivnění určitých procesů. To znamená prostup informací napříč soustavou státního zastupitelství.

Myslím si, že před námi stojí výzvy spočívající v nové virtualizaci světa. To znamená počítačová a kybernetická kriminalita, kterou je nutné začít postupně lépe odhalovat a postihovat. Poněvadž kriminalita se nám přesouvá do virtuálního světa.

A jakkoliv máme na policii útvar, který je schopen kybernetickou kriminalitu vyšetřovat, a na státním zastupitelství máme určitou síť státních zástupců, kteří se tomu věnují, tak si myslím, že bude potřeba trošku více šlápnout na plyn.

Jak je to s digitalizací ve státních zastupitelstvích? Bude tohle výzva pro Lenku Bradáčovou?

Co mám informace, tak takzvaný projekt ELVIZ (Elektronické vedení informací státního zastupitelství) má dostatečně dobře zpracované procesy. Myslím si, že v současné době by se snad mohl soutěžit dodavatel.

To znamená, že to bude zejména o financích, které je na to potřeba vyčlenit. A bude to o tom získat dobrého dodavatele, který bude schovat tu věc naprogramovat v rozumném čase.

To je další věc, ke které bude Lenka Bradáčová potřebovat souhru s politiky?

Ano, státní zastupitelství je rozpočtově závislé na ministerstvu spravedlnosti. Ale co si pamatuji, tak žádný z ministrů dosud nerozporoval, že je potřeba digitalizovat státní zastupitelství, potažmo digitalizovat celou státní správu.

Je to budoucnost, ke které se blížíme. A teď jde o to udělat to takovým způsobem, abychom mysleli dost let dopředu. Poněvadž v digitalizaci vývoj běží hodně rychle. Tak aby ten systém, kterým se to bude řídit a který se naprogramuje, byl použitelný i za deset patnáct let.