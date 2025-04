Bradáčová se ujala funkce nejvyšší státní zástupkyně. Jednou z jejích priorit je digitalizace úřadu

Mezi priority nové nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové bude patřit kriminalita dětí a mladistvých, sjednocování trestání či „převedení Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) do digitální doby“. Zaměřit se chce v tomto ohledu na informační systémy, analytiku i kyberkriminalitu. Uvedla to při úterním nástupu do funkce. Také zopakovala, že by ráda zredukovala počet stupňů v soustavě státních zastupitelství ze čtyř na tři. Aktualizováno Brno 11:31 1. 4. 2025 (Aktualizováno: 12:19 1. 4. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS, vpravo) a nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová (uprostřed), vlevo končící nejvyšší státní zástupce Igor Stříž | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Bradáčová připomněla, že zákon jí jasně vymezuje mandát nejvyšší státní zástupkyně, a to na sedm let. Některé koncepční změny, které chce na NSZ prosadit, jsou podle ní proveditelné v tomto časovém horizontu. O dalších by ráda přinejmenším zahájila debatu.

„Bude záležet i na tom, jakou představu bude mít další ministr spravedlnosti po volbách, které nás v tomto roce čekají. To je pro NSZ samozřejmě klíčová záležitost,“ podotkla.

„Určitě budu chtít debatovat o třech stupních státního zastupitelství. O zefektivnění systému, který zde vznikl v roce 1994 jako jistý relikt doby po zániku federace,“ prohlásila Bradáčová.

Připomněla, že otázkou se zabývala už předloha, která skončila v roce 2012 ve Sněmovně v druhém čtení. „Jsem přesvědčená, že pro deset milionů obyvatel této země jsou tři stupně dostatečné,“ pokračovala.

To, který konkrétní stupeň by měl zaniknout, chce nejprve řešit se státními zástupci a ministerstvem spravedlnosti. Změnu označila v prvopočátku za organizační přeskupení sil, následně by ale podle ní měla také snížit počty státních zástupců.

Kriminalita nezletilých

K otázce trestů Bradáčová poukázala na to, že debatu ohledně potřeby sjednocení ukládání trestů vedou nejenom odborné kruhy, ale i laická veřejnost. Nová šéfka žalobců by chtěla nastavit systémové vzdělávání státních zástupců.

Ohledně kriminality mladistvých a nezletilých zmínila, že několik měsíců uplynulého roku ukázalo, že tato problematika je naléhavou záležitostí nejenom v Česku.

Dosavadní dlouholetá šéfka Vrchního státního zastupitelství v Praze Bradáčová dále uvedla, že NSZ by nyní bylo vyloučené z dohledu v kauzách, které dozorovala. Žádný takový případ ale podle ní není. V případech, v nichž dávala pokyn jako vrchní státní zástupkyně, by rozhodování přešlo na náměstka NSZ.

Dosavadní pražskou vrchní státní zástupkyni uvedli v Brně do nové funkce premiér Petr Fiala (ODS), jehož vláda nominaci Bradáčové v lednu schválila, a ministr spravedlnosti Pavel Blažek (oba ODS), který ji na post navrhl.

Fiala řekl, že mezi úkoly šéfky žalobců bude patřit i posilování důvěry občanů ve státní zastupitelství, a to srozumitelnou a otevřenou komunikací. Ocenil přátelské předání funkce mezi Bradáčovou a odcházejícím Igorem Střížem. Podle premiéra to svědčí o dobrém stavu NSZ.

Bradáčová v úterý Střížovi před novináři poděkovala a označila ho za svého přítele. Uvedla, že byl celoživotním profesionálem a že se svým jednáním, naplňováním pravomocí i velmi pevným postojem zasloužil o emancipaci státního zastupitelství.

Stříž se rozhodl rezignovat a od státních zástupců zcela odejít. Žalobce řídil od roku 2021, odchod vysvětlil osobními důvody. Nadále se hodlá věnovat advokacii.

