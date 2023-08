Brambory budou dražší. Pěstitelé jich sklidí méně kvůli suchu, cenu navyšuje i velký zájem o hranolky

Celková úroda brambor v Česku bude nižší než loni. Výnosy ovlivnilo sucho. Například jihočeští pěstitelé proto avizují zdražení této zeleniny. Cenu ovlivní i vyšší náklady na produkci a také situace na evropském trhu s touto komoditou. České Budějovice 21:38 1. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O kolik se cena brambor zvýší, bude jasné až po podzimní sklizni | Zdroj: Shutterstock

„Vidíme, že brambory ještě ani nepřerostly tu mateční hlízu. Nasadily díky původnímu vlhku, které bylo, ale teď ho nemají. Na výnos to bude mít vliv. Oproti loňskému roku, kdy jsme měli nadprůměrné výnosy, odhaduji, že budeme tak na půlce,“ ukazuje zemědělec Petr Toman z Mladějovic na Strakonicku jednu ze svých rostlin.

S pěstiteli brambor mluvila o letošní úrodě Jitka Cibulová Vokatá

Podzimní odrůdy mají ještě šanci dorůst, pokud přijdou srážky. O raných bramborách to tvrdit nelze.

„Ve srovnání s loňským rokem odhadujeme výnos nižší o dvacet až třicet procent u raných brambor. Většina je neprodejná na konzumní účely, využívají se pouze jako krmné brambory v živočišné výrobě,“ doplňuje agronom statku Netěchovice na Českobudějovicku Miroslav Jiříček.

Podle informací Českého bramborářského svazu i jihočeských farmářů brambory na podzim ještě podraží. Navýšení souvisí s celkovou situací na trhu.

„V Evropě se snížily o jednotky procent plochy konzumních brambor, na druhé straně je obrovský zájem o výrobu hranolků. To znamená, že fabriky potřebují surovinu a ta se vyváží do celého světa, do Jižní Ameriky, na Blízký východ a podobně. A suroviny je kvůli suchu, které napadlo i další státy, zkrátka nedostatek,“ vysvětluje předseda svazu Josef Králíček.

O kolik se cena brambor zvýší, bude jasné až po podzimní sklizni.