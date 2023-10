Z Brandýsa do Prahy vlakem do deseti let? Je to optimistické, ale obce s tím souhlasí, říká starosta

Dvojměstí Brandýs nad Labem-Stará Boleslav by mohlo mít v budoucnu vlakové spojení s Prahou. Usilují o to tamní politici. „Podařilo se najít souhlas všech obcí, které jsou po cestě. Na nutnosti výstavby této trati je shoda i s Prahou a se Středočeským krajem. Takže se dá říct, že jsme už relativně daleko,“ uvedl v pořadu K věci starosta Robert Pecha (KDU-ČSL), který je také krajským předsedou lidovců. Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 16:41 19. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Pecha, starosta Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi a předseda středočeské organizace KDU-ČSL | Zdroj: Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Velkým tématem je pro vás a pro obyvatele vašeho dvojměstí Brandýs nad Labem-Stará Boleslav dopravní spojení s Prahou. Snažíte se o železniční trať, která by vás propojila s Prahou. Jak jste daleko?

Je to dlouhodobé téma, které se různě vyvíjelo od varianty vlakotramvaje nebo úpravy křížení u Čelákovic. Ale nakonec se to ustálilo u vlakového spojení, které by vedlo přímo z nádraží v Brandýse nad Labem směrem na spojnici, která je mezi Prahou a Neratovicemi.



Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hostem pořadu K věci byl starosta Brandýsa nad Labem, Staré Boleslavi a předseda středočeské organizace KDU-ČSL Robert Pecha

Tam je výhoda, že se podařilo najít souhlas všech obcí, které jsou po cestě. Na nutnosti výstavby této trati je shoda i s Prahou a se Středočeským krajem. Takže se dá říct, že jsme už relativně daleko. Protože málokde se najde železniční trať, kterou je možné vybudovat a kde už souhlasí všichni ti, kterých se to na trase týká.

Chystáte podpis memoranda o spolupráci se všemi zúčastněnými. Kdy to bude?

Já věřím, že začátkem listopadu.

Váš místostarosta Patrick Zandl (Piráti) mluvil o tom, že by vlaky mezi Prahou a Brandýsem mohly jezdit do deseti let. Považujete tento termín za realistický?

Optimistický.

A realistický je jaký?

To nedokážu říct, je v tom mnoho neznámých veličin. Deset let, to by bylo krásné.

Finance máte zajištěné?

V tuto chvíli vůbec.

Kapacita koridoru nestačí. Buď se přistaví další koleje, nebo vysokorychlostní tratě, říká šéf Správy železnic Číst článek

A máte představu, kdo by měl výstavbu platit?

Určitě Správa železnic.

Jednáte o tom? Máte nějaký příslib?

Zatím bylo potřeba zajistit všechny souhlasy obcí tak, aby se to začalo promítat do jednotlivých územních plánů. S tím potom můžeme jít za Správou železnic, aby už začala plánovat celý ten projekt, aby začala připravovat finanční prostředky a tak. Je důležité, aby s tím souhlasilo také ministerstvo dopravy.

‚Developery lákat nepotřebujeme‘

Když jste se dostal do funkce, mluvila vaše koalice mimo jiné o snaze zvýšit příjmy dvojměstí Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. A to jak jednáním s developery, tak tím, že budete motivovat lidi, aby si k vám přihlásil trvalé bydliště. Jak se to daří? A kolik peněz navíc se vám takhle podařilo sehnat?

Oslovili jsme, dá se říct, všechny developerské projekty, které jsou v našem městě připravené. Musím říct, že se k tomu developeři postavili čelem a byli ochotní o příspěvku jednat.

Jde především o to, že máme obrovskou investici do intenzifikace čistírny odpadních vod. Prakticky celé to platí město ze svého a zároveň to je něco, co developeři potřebují. Takže na to slyšeli a obdrželi jsme od nich, myslím, asi 30 milionů korun.

A pokud jde o přihlašování trvalého pobytu, tak je to pouze o motivaci, o vysvětlování, proč je dobré mít trvalé bydliště tam, kde člověk žije.

Vlastní byt v Praze? S příjmem 130 tisíc měsíčně. Anebo zvolte Brandýs, doporučuje analytik Roček Číst článek

Máte odhady, kolik lidí u vás žije a nemá tam trvalé bydliště?

To se špatně odhaduje. Kdybychom neměli developerskou výstavbu, tak by se dalo říct, kolik lidí se přihlásilo navíc.

Jaké máte další plány s rozšiřováním města? Chcete další byty a domy, budete lákat další investory?

Investory určitě lákat nemusíme, ti jsou nalákaní dost. Naopak rozvoj brzdíme, protože nemáme dostatečnou infrastrukturu. Teď není doba na to otevírat další developerské projekty.

Netýká se to jenom městského bydlení. V tuto chvíli máme 200 městských bytů, a to domů s pečovatelskou službou, nájemního bydlení nebo bytů pro zaměstnance města, lékaře a podobně.

Ale když jsme si udělali analýzu, tak nám vyšlo, že bychom těch bytů potřebovali asi 300 až 350, aby dával z pohledu města bytový fond smysl.

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.