Invalidovi v Praze ukradli s autem i vzácnou protézu. Muž nabízí za nalezení odměnu

Pražští policisté vyšetřují případ krádeže auta označeného jako vůz pro invalidy, nacházela se v něm unikátní stehenní protéza v ceně několika stovek tisíc korun. Auto značky Honda Accord bylo odcizeno večer z pondělí na úterý v ulici Na Mlejnku na pražském Braníku. Celkovou škodu policisté odhadují na 600 tisíc korun. Praha 18:24 26. července 2019

Případ na svých sociálních sítích sdílel nejprve sám poškozený, pan Vladimír W, který je dle svých slov bez auta i protézy nepohyblivý.

„Jedná se o stříbrný vůz značky Honda, který odcizil neznámý pachatel. Mezi osobními věcmi se nacházela také elektronická stehenní protéza převyšující hodnotu 300 tisíc korun,“ sdělila pro Blesk.cz mluvčí Policie ČR Eva Kropáčová.

Pan Vladimír v příspěvku rovněž uvádí unikátní sériové číslo odcizené protézy, 3C98 SN201220016, které je uvedeno v oblasti kolena.

Podle Kropáčové dotyčnému za krádež hrozí v případě dopadení až osm let odnětí svobody. „Neznámý pachatel, po kterém policie pátrá, způsobil celkovou škodu 600 tisíc korun. Pokud byl někdo svědkem krádeže nebo by vůz rozpoznal při jízdě městem či jinde, takovéto či podobné poznatky sdělené na tísňovou linku 158 by velmi pomohly k dopadení pachatele,“ uvedla pro Blesk.cz Kropáčová.

Poškozený pan Vladimír za dopadení pachatele nabízí odměnu, jak uvádí na svém facebookovém profilu.