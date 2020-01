‚Bránit mír a civilizaci.‘ Vladimir Putin chce svolat schůzku zemí Rady bezpečnosti OSN

Ruský prezident Vladimir Putin navrhl uspořádat letos summit stálých členských zemí Rady bezpečnosti OSN, na němž by se měly projednat otázky světového významu. Putin se tak vyjádřil v Jeruzalémě, kde se zúčastnil fóra pořádaného k 75. výročí osvobození vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Podle něj by měli zástupci stálých členů Rady bezpečnosti - tedy Ruska, USA, Číny, Francie a Británie - v době panující nestability „bránit mír a civilizaci“. Jeruzalém 21:31 23. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ruský prezident Vladimir Putin na pietní akci v jeruzalémském památníku Jad vašem. | Zdroj: Reuters

„Zanedbání v minulosti a neshody v otázce hrozeb mohou mít hrozné důsledky. Měli bychom nejen mít odvahu říci to přímo, ale také udělat vše, co je v našich silách, k ochraně míru... Rusko je na tuto vážnou debatu připraveno,“ řekl Putin na jeruzalémském fóru.

Některým politikům, jichž by se toto setkání týkalo, to už nabídl a setkal se prý s kladnou reakcí. Jednat by se podle něj mohlo v kterékoli zemi a na jakémkoli místě planety, jež bude pro ostatní přijatelné.

V Moskvě se mají letos v květnu konat velké oslavy konce druhé světové války. „Domnívám se, že uspořádat takový summit v roce 2020 by bylo významné a symbolické, protože si připomeneme 75 let od ukončení 2. světové vály a založení OSN,“ řekl Putin.

Agentura AFP poznamenala, že Moskva se ve své zahraničí politice rozchází se Západem v mnoha problémech od války v Sýrii, přes Ukrajinu po venezuelskou krizi. Nemá stejný názor s USA ani v otázce Íránu. Putin ve svém návrhu hovořil konkrétně pouze o Libyi, která byla o víkendu předmětem berlínského jednání, jehož se ruský prezident zúčastnil.

„Musíme se k tomuto tématu vrátit v RB OSN a přijmout odpovídající rezoluci. Existuje mnoho dalších problémů,“ řekl ve čtvrtek šéf Kremlu.