V Brdech vybuchla při asanačních pracích munice. Dva vojáci jsou těžce zranění

„Krátce po 10. hodině dopolední došlo k výbuchu munice v prostoru bývalé dopadové plochy Kolvín v Brdech. K výbuchu došlo při asanačních pracích armády. Dva vojáci se zranili,“ informovala Armáda České republiky.

Armáda ČR

Oba vojáci patřili do 15. ženijního pluku Bechyně. „Ano, byli to naši lidé. To mohu potvrdit,“ řekla serveru iROZHLAS.cz bez dalších podrobností mluvčí pluku Zuzana Králová.

Podle mluvčí vojenské policie šlo o pyrotechniky. „Vojenská policie to aktuálně šetří,“ řekla mluvčí Nikola Rimkevič Hájková.

Policie ČR

@PolicieCZ PLZEŇSKÝ KRAJ - Přijali jsme oznámení o několika zraněných osobách ve vojenském prostoru v Brdech. Podle dosud zjištěných informací jsou dvě zraněné osoby v souvislosti s pyrotechnickým průzkumem. Policisté ÚO Rokycany na místě. #policieplk 3 17

Zda pyrotechnici na munici šlápli, nebo na místě probíhal kontrolovaný odpal, není jasné. „To je nyní předmětem vyšetřování. Událost si přebrala vojenská policie, která bude zjišťovat, co se vlastně stalo,“ uvedla mluvčí generálního štábu Armády České republiky Magdalena Dvořáková.

Záchranná služba měla nejprve hlášených sedm zraněných, nakonec péči lékařů potřebovali dva lidé.

„Oba utrpěli těžká zranění. Jeden utrpěl devastační zranění končetin. Ten byl letecký transportován do Fakultní nemocnice Lochotín. Druhý muž utrpěl popáleniny části hrudníku a horní končetiny. Byl pozemní cestou při vědomí také transportován do Fakultní nemocnice Lochotín,“ upřesnila pro iROZHLAS.cz mluvčí záchranné služby Mária Svobodová.

Jak informoval mluvčí hasičů Plzeňského kraje Petr Poncar, na místě nebyl potřeba požární zásah.