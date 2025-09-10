Břeclavská tiskárna dotiskuje volební lístky. Pro celou republiku připravuje asi 11 milionů hlasovacích sad
Břeclavské tiskárně Walstead Moraviapressna zbývá týden na dotisk všech volebních lístků k nadcházejícím říjnovým volbám do Poslanecké sněmovny. Pro celou republiku teď tiskne zhruba jedenáct milionů hlasovacích sad, které spolu s dvěma druhy obálek dodá na 500 distribučních míst v Česku. Všechno musí v tiskárně stihnout vyrobit a expedovat tak, aby se hlasovací lístky dostaly lidem včas.
„Musíme nastavit, aby byl správný formát, v A4 je to 210 krát 297,“ popisuje u přístroje Kamil Fukal, který má na starosti ořezávání volebních lístků. Teď zrovna řeže vytištěné sady pro Zlínský kraj.
Poslechněte si reportáž z břeclavské tiskárny
„Řezačka uřeže hřbety, aby zůstaly jednotlivé listy na hlasovacích souborech,“ říká. Spolu s Kamilem Fukalem je jen na tomto úseku dalších osm lidí. Další sady kompletují a chystají k odeslání.
„Už čtyři kraje jsou hotové a připravené k expedici, u některých z nich probíhá i distribuce na úřady. Je to Karlovarský, Královéhradecký, Moravskoslezský a Olomoucký,“ přibližuje obchodní ředitel tiskárny Zdeněk Beker. Pracuje se na několika strojích současně.
„Jsme u tiskařského pultu, tady tiskař připravuje tu zakázku, dodělává barevnost. A tady vedle nás prochází už přes ořezovou linku a skládá se na paletu samotný výrobek,“ vysvětluje Beker. Celkem vytisknou jedenáct milionů hlasovacích sad.
„Tiskne se rychlostí asi 30 až 35 tisíc kusů za hodinu, pro představu projíždí ten papír tiskovým strojem asi rychlostí 40 kilometrů v hodině a to je nějakých dvacet tisíc kilometrů papíru, který se potiskne,“ dodává.
Původně chtěli v tiskárně začít tisknout v druhé polovině srpna, samotný tisk ale začal až 3. září. „Muselo se čekat na všechny soudní přezkumy, to znamená, že žádný ze čtrnácti krajů jsme nesměli začít tisknout dříve,“ vysvětluje Zdeněk Beker s tím, že všechno se musí stihnout vytisknout do 18. září.
Pokud by nějaký kandidát ještě odstoupil, už se lístky měnit nebudou a informace o změně bude vyvěšená ve volební místnosti.