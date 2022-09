Policie letos na Moravě zadržela desetkrát více ilegálních migrantů. Zůstává po nich nepořádek

„Vidíme, že jsou to osobní věci, oblečení, spacáky, boty, zbytky jídel, obaly od vod,“ popisuje nezávislý starosta Tvrdonic Zdeněk Tesařík (kandiduje v komunálních volbách).

„To nám tady zůstává. Zatím jsme našli tři takové skládky a samozřejmě to budeme muset uklidit na náklady obce. A nevím, jestli se nám to tu nebude objevovat dál. Zrovna včera jsme měli v obci další běžence. Poslední dobou je to silný tlak,“ říká Tesařík.

Velkou část odpadů tvoří odtržené visačky z oblečení. „Ve většině případů je (migranty – pozn. red.) u hlavní cesty vidíme kompletně převlečené. Někdo jim musí oděvy dodat, jsou v novém oblečení s novými botami. Jsou to skupinky patnácti, dvaceti lidí, někdo je sem musí převézt. Zatím nevíme,“ dodává starosta.

Problémy s odpadem se ovšem netýkají jenom Tvrdonic, obdobou zkušenost mají i okolní obce. „Zůstanou po nich spacáky, oblečení a další odpadky, které musíme následně uklidit. Uklízíme je z toho důvodu, aby zde nevznikly další černé skládky a neukáznění občané tam nevozili odpady, se kterými bychom potom museli dlouze bojovat,“ říká starostka nedalekých Hrušek Jana Filipovičová (KDU-ČSL, kandiduje v komunálních volbách).

Podobné problémy řeší i deset kilometrů vzdálený Moravský Žižkov, „V současné době se snažím mluvit s policií, jestli vůbec můžeme tyto věci zlikvidovat, nebo jak vlastně postupovat,“ vysvětluje starosta Josef Osička (STAN, kandiduje v komunálních volbách).

Policie posiluje kontrolu příhraničí, pomáhá také vrtulník s termovizí. „Nejčastěji se jedná o státní příslušníky Sýrie, kteří k nám proudí z Turecka přes Řecko, Srbsko, Maďarsko a Slovensko. Nárůst je obrovský. Dnes se vyskytují nejen mladí muži, ale i rodiny s dětmi,“ říká ředitel krajské cizinecké policie Miroslav Tóth.

Ministerstvo vnitra volá po přísnějších trestech pro převaděče. Policie na jihu Moravy zajistila přes 6000 migrantů, za celý minulý rok jich přitom bylo zhruba 500.