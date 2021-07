Ani tornádo nám hody nevezme! V Moravské Nové Vsi uspořádali tradiční krojované hody

V Moravské Nové Vsi na Břeclavsku se až do noci tancovalo a zpívalo. Tradiční svatojakubské hody měly dát na chvilku zapomenout na tornádo, které se regionem před měsícem prohnalo. Krojovaná chasa program původně plánované čtyřdenní akce omezila pouze na nedělní odpoledne a večer. S organizací pomohly i okolní obce. Moravská Nová Ves (Břeclavsko) 18:55 26. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Normálně by se hodovalo a juchalo až do ranních hodin. Tentokrát se ale končí ve 22 hodin. Místní potřebují odpočívat a nabrat síly do dalších dnů. | Foto: Štěpánka Kadlečková | Zdroj: Český rozhlas

„Když se podívám na tu vesnici, tak ono to vracení do normálu bude trvat ještě hodně dlouho, ale musíme někde začít. Ani tornádo nám ty hody prostě nevezme,“ popisuje starosta místního Slováckého krůžku Květoslav Hřebačka.

„Je to letos jen takové symbolické, ale snažíme se to udržet naživu,“ usmívá se jeden ze stárků Jan Jáchymek. Podpořit své kolegy přijeli sem z okolních obcí.

Tančí se a zpívá na prostranství u obecního úřadu, tedy stejném místě jako loni a předloni, i když úplně stejné není. Chybí hospoda, několik domů, kostel je bez střechy a věže a poškozená je také radnice.

„U nás nemůžou jít všechny holky v kroji, jdeme jen dvě. Tahaly to ze suti, mají ten kroj špinavý, perou ho. Tady v dědině se nikomu vyloženě nestalo, že by přišel o celý kroj, takže to je obrovské štěstí,“ vysvětluje stárka Nikol Hřebačková. Oblékání do slavnostního kroje jí zabralo téměř dvě hodiny.

Normálně by se hodovalo a juchalo až do ranních hodin. Tentokrát se ale končí ve 22 hodin. Místní potřebují odpočívat a nabrat síly do dalších dnů.

Moravská Nová ves. Měsíc po tornádu. Chasa pořádá tradiční svatojakubské hody. Věří, že tak lidé alespoň na chvilku přijdou na jiné myšlenky. @Radiozurnal1 @iROZHLAScz pic.twitter.com/n8iwlMc2nE — Štěpánka Kadlečková (@Step_Kadleckova) July 25, 2021