S příchodem brexitu chtějí někteří Britové české občanství. Je mezi nimi i Skot žijící v Praze

Přesně 29. března hodinu před půlnocí. To je zatím stále platné datum pro odchod Velké Británie z Evropské unie. Jak se tento termín blíží, zároveň roste počet Britů, kteří si chtějí uchovat svá práva v Evropské unii. Proto ti, kdo můžou, žádají o dvojí občanství v různých evropských zemích. Podobný je i příběh Skota, který přináší Radiožurnál. Praha 7:15 10. února 2019

„Nikdy jsem si nemyslel, že kvůli tomu budu mít nějaké problémy. Žiju tady už dost dlouho. Manželka je Češka. Mám tu dům i práci. Každý den čtu zprávy i komentáře lidí, kteří byli v podobné situaci jako já, a kteří tvrdili, že to ovlivní jejich životy,“ popisuje padesátník David.

Narodil se ve Skotsku a v České republice, konkrétně v Praze, žije už dvacet let. Nikdy nevěřil, že jeho spoluobčané Brexit nakonec odhlasují. Nevěřil tomu ráno po referendu před třemi lety a tak trochu věří a doufá, že Brexit nebude ani teď.

David se narodil ve Skotsku a v České republice, konkrétně v Praze, žije už dvacet let. | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Barva popelnic

Získat české občanství nebylo podle Davida zase tak obtížné. Znamenalo to ale hodně papírování a docházení na úřady. David také musel složit test z češtiny. „Byla tam jazyková cvičení ale taky znalost zákonů, vzdělávacího a zdravotního systému nebo třeba toho, jakou barvu mají popelnice na recyklování,“ doplňuje.

Zkoušku z češtiny na jaře s Davidem skládalo na 60 lidí, hlavně z Ukrajiny a Ruska. Celkově ho české občanství vyšlo na několik tisíc korun.

„Nebylo to tak hrozné, stálo to asi šest nebo sedm tisíc korun,“ říká. David má v Česku hodně přátel ze zahraničí, kteří tu žijí několik let. Předtím prý nikdy neuvažovali o tom, že by požádali o dočasné nebo trvalé povolení k pobytu.

Nové možnosti

Brexit tento přístup změnil. „Někteří z nich teď o tato povolení žádají, i když už tady jsou deset nebo třeba 15 let. Je mezi nimi hodně lidí, kteří neumí česky, i přesto, že už tu jsou tak dlouho,“ dodává.

Padesátiletý muž je teď hrdý na české občanství. Těší se, že i díky jeho přispění budou moct cizinci žasnout nad tím, jak dobrou mají Češi angličtinu.

David si taky pochvaluje, že díky českému občanství bude mít i bez ohledu na další vyjednávání mezi Velkou Británii a Evropskou unií, přístup na unijní pracovní trh a bude tak moct vyučovat v kterékoliv unijní zemi.