Krize, pohroma i očekávatelný výsledek. Co říkají čeští politici na rozhodnutí britských poslanců o brexitu?

Britští poslanci v úterý večer jasně odmítli návrh dohody o opuštění Evropské unie, kterou dojednal kabinet premiérky Theresy Mayové. Část českých politiků se shoduje, že se to dalo čekat. Někteří se shodují, že takzvaný tvrdý brexit, tedy opuštění unie bez dohody, by byl pohromou nebo by mohl způsobit krizi. Praha 8:36 16. ledna 2019

„Brexit považuji za velkou prohru Evropy. Tvrdý brexit bez dohody za pohromu. Ne jen pro Británii,“ napsal na twitteru poslanec STAN Vít Rakušan.

Český premiér Andrej Babiš (ANO) řekl Radiožurnálu, že současná nejistá situace může mít vliv i na český vývoz zboží. „Samozřejmě ta nejistota je nepříjemná i z hlediska našeho exportu, protože to působí na kurz libry a zhoršuje to naši exportní pozici. Ale je to teď na Velké Británii, je to o tom, jestli paní premiérka Mayová ustojí hlasování o důvěře, to se předpokládá, že ano. Evropa musí čekat, nemůžeme dělat vůbec nic,“ vysvětluje.

Šéf hnutí ANO se obává, že by tvrdý brexit vedl ke krizi v Evropě. „Teď by to byla jenom spekulace. Doufám, že britští politici budou odpovědní a že nakonec to dopadne dobře, že tam bude nějaká jasná dohoda, protože samozřejmě divoký brexit by znamenal chaos. Ale naše vláda připravila legislativu a pokud by, nedej Bože, to nastalo, tak to samozřejmě může být krize,“ dodal.

Andrej Babiš

@AndrejBabis Výsledek hlasování o brexitu se dal čekat, přesto mě to mrzí. Prohlubuje se nejistota v byznysovém prostředí, propad libry dopadne na náš export, Češi žijící v UK jsou v nejistotě. Očekávám, ze britská vláda brzy představí návrh řešení, ta naše je připravena na všechny varianty. 6 22

Připravenost České republiky na tvrdý brexit potvrdil na twitteru i ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). „Je mi líto, že nejstarší demokracie světa se rozdělila na tři nesmiřitelné tábory. Odchod Velké Británie z unie se zadrhává, ale určitě se nám podaří najít řešení. Osobně bych chtěl, aby Spojené království zůstalo členem EU, ale dohoda o brexit byla nejméně špatným řešením. Míč je nyní na britské straně, která musí říci, co dál. Česko je připravené na všechny scénáře,“ napsal.

Europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM) tvrdí, že britským poslancům vadí dohoda o brexitu, ne přímo premiérka. „Poslanci mají problém s dohodami, které May vyjedná, ale ne s May jakožto premiérkou. Vzpomínám na doby, kdy byla britská politika předvídatelná. Nyní je v zemi ceněné za politickou kulturu chaos a May možná může vládnout i přes historickou prohru u tak zásadního tématu,“ napsala na twitter.

Tomas Prouza

@ProuzaTomas Dnešním hlasováním prohráli všichni. Velká Británie, která mohla mít jasno a nemá, prohrála EU, která bude dál v nejistotě a prohrála i britská opozice, která nemá žádnou alternativu. 1 46

Někteří politici kritizují slabou Británii. „Britskou politiku posledních let charakterizuje NE, ale žádné smysluplné a akceptovatelné řešení. Politik musí umět říkat především, jaká má reálná řešení, co je na těchto řešeních dobrého pro jeho zemi a pro lidi. Křičet Ne je někdy na první pohled fajn, ale zjevně to nestačí,“ řekl poslanec Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Podobně to vidí i říká šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek: „Hrdá a silná země. Kdysi imperiální velmoc. V polovině minulého století zachránila demokracii v Evropě. Dnes, oslabená, tápe. Kvůli nepřátelům ne, žádné otevřené nemá. Topí se kvůli nezodpovědnosti a hlouposti svých lídrů. To je memento i pro nás.“

Jiří Pospíšil

@Pospisil_Jiri Nejistota způsobená referendem o brexitu a následnou nejednotou britské politiky bude bohužel pokračovat i po dnešním hlasování britského parlamentu. Klíčovým teď bude zabránit odchodu Velké Británie z EU bez dohody, protože by to poškodilo nejenom Británii, ale i zájmy ČR. 3 50

Poslanec ODS Jan Skopeček si ale myslí, že unie Londýnu odchod neulehčuje: „Výsledek hlasování britského parlamentu byl očekávatelný. Na straně EU jsem viděl spíše ambici ukázat, jak moc je složité EU opustit, než zájem brexit ulehčit. Na straně konzervativní premiérky pak politickou slabost. To je kombinace, která nemohla zatím úspěch přinést.“

Místopředseda europarlamentu Pavel Telička (zvolený za ANO) kritizoval, že odchod z Británie rozdělil společnost. „Brexit - jak snadné docílit referenda a rozhodnutí o vystoupení, jak snadné rozdělit zemi a národ, ale jak těžké dostat svým slibům, naplnit očekávání a zajistit alternativu bez havárie. Ale je pravda, že Cameron či May nejsou Okamura. To je jiný kabrňák,“ napsal na twitteru.