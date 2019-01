Lex brexit: česká vláda se připravuje i na odchod Británie z EU bez dohody, přibližuje Chmelař

Britští poslanci budou 15. ledna hlasovat o brexitové dohodě. Šance, že pro dohodu zvedne ruku dostatek členů dolní komory, je zhruba padesát na padesát. Alespoň to si myslí náměstek ministra zahraničí Aleš Chmelař z ČSSD, který byl hostem ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Jak je ale česká vláda připravená na případný takzvaný tvrdý brexit, tedy odchod Británie z EU bez dohody? Dvacet minut Radiožurnálu Praha/Londýn 20:45 8. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brexit (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Připravujeme se i na scénář nedohody,“ říká ve vysílání Radiožurnálu Aleš Chmelař, náměstek ministra zahraničí a bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti, který mluví o „lex brexit“.

Česká vláda už v pondělí podpořila návrh zákona upravujícího vztahy mezi Českem a Británií pro případ, že dohoda neprojde.

Chmelař dodává, že zákon obsahuje základní rysy toho, co se bude muset učinit a jaká práva se budou muset přiznat britským občanů, některým podnikům nebo produktům.

Absence úpravy by se pak podle ministerstva vnitra dotkla zhruba 5 000 Britů působících na českém pracovním trhu. Celkem pak v Česku legálně pobývá okolo 8 000 občanů Spojeného království. Naopak zhruba 50 tisíc Čechů žije ve Velké Británii.

„Nejdůležitější část zákona se týká možnosti setrvání britských občanů pod pravidly občanství EU, a rovněž například přístupu na trhu práce těchto občanů a jejich rodinných příslušníků, přístupu k daňovému a sociálními systému,“ vysvětluje.

Těžiště zákona je podle něj především v tom, aby Česko zajistilo britským občanům, že zde mohou setrvat. V té souvislosti Chmelař připomíná, že britská strana slíbila, že všem evropským občanům zaručí podobná práva, která byla zajištěna ve výstupové dohodě.

Zákon ale počítá s britskými občany do roku 2020. Co bude dál? Podle Chmelaře by se měl dohodnout celý rámec budoucího nastavení vztahů.

„Je pravděpodobné, že ať už britští občané u nás, nebo čeští v Británii,nebudou mít stejná práva jako doposud, nebudou mít stejný přístup na trh práce nebo na univerzity,“ přibližuje.

Chmelař ale dodává, že přijetí dohody by blo lepší jak pro Velkou Británii, tak pro Evropskou unii.