Dohoda o brexitu je výchozí pozicí, zajistí férové zacházení s českými občany, řekl Petříček

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) uvítal dohodu 27 zemí Evropské unie na podobě smlouvy o vystoupení Británie z bloku. Dohoda podle něj zabrání chaosu tvrdého brexitu, pro Česko je výhodná. Upozornil na to, že ještě bude třeba dojednat budoucí vztahy s Londýnem. Senátor Pavel Fischer se obává, že britský parlament nestihne dohodu schválit. Oba to řekli v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Praha 15:11 25. listopadu 2018

Dohoda, kterou v Bruselu dojednali lídři 27 zemí unie, podle Petříčka poslouží jako základ pro vyjednání budoucích vztahů mezi EU a Británií. „Jsem rád, že dohoda je na stole a máme aspoň výchozí pozici, která je lepší než tvrdý brexit. Ten by znamenal jen chaos,“ řekl Petříček. Ukázalo se prý, že Evropská unie je jednotná. „Nečlenská země by neměla mít stejné výhody jako členská země,“ dodal.

Podle předsedy zahraničního výboru Senátu Pavla Fischera (nestr.) je potřeba vyjednat ještě mnoho věcí, navíc očekává, že se do jednání promítnou nadcházející volby do Evropského parlamentu, které proběhnou 23. až 26. května 2019.

Dále uvedl, že velké uznání si zaslouží britská premiérka Theresa Mayová. „To je obrovský výkon, politický i lidský,“ řekl k vyjednání dohody.

Připravená dohoda je podle Petříčka pro Česko výhodná, protože čeští občané dlouhodobě žijící v Británii mají zaručeno, že se pro ně po brexitu nic nezmění. „Naši občané mají jistotu, že s nimi bude zacházeno stejně jako s občany Velké Británie,“ uvedl.

Naplánované dvouleté přechodné období znamená, že české firmy budou moci do konce roku 2020 vyvážet do Británie za stejných podmínek jako nyní. Petříček ocenil i to, že dohoda řeší finanční vyrovnání mezi Británií a zbývajícími státy unie.

Ratifikace v parlamentech

Dohodu ještě musí obě strany ratifikovat a zejména v Británii panují obavy z toho, zda se premiérce Therese Mayové podaří úmluvu před poslanci obhájit. Petříček ale v tomto směru vyjádřil optimismus.

„Věřím, že přes živou debatu, kterou můžeme čekat, se jak konzervativci, tak labouristé, tak další subjekty dohodnou, že je lepší odejít po dohodě, že nebude tvrdý brexit,“ řekl. Česko, konkrétně ministerstvo vnitra, se ale podle něj připravuje i na variantu, že by Británie dohodu nakonec neschválila a že by odešla bez dohody.

Pavel Fischer si myslí, že dohoda britským parlamentem neprojde, protože do 29. března, kdy by Británie měla EU opustit, není dost času.

