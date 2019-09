Ministr Barclay v Praze jednal s Hamáčkem. Čechům zaručil práva v případě divokého brexitu

Londýn zaručil všem Čechům žijícím v Británii veškerá práva i po případném divokém brexitu. Po jednání s ministrem vnitra Janem Hamáčkem z ČSSD o tom ujistil ministr pro brexit Stephen Barclay. Britská vláda stále doufá, že z Evropské unie vystoupí do konce října a podaří se do té doby vyjednat novou rozchodovou dohodu. Praha 19:57 23. 9. 2019 (Aktualizováno: 20:40 23. 9. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) s britským ministrem pro brexit Stephenem Barclayem. | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

„Každému, kdo ve Spojeném království bude žít k 31. říjnu, zaručíme jeho občanská práva: trvalý pobyt, přístup ke zdravotnictví, platnost řidičských dokladů a všechny další věci,“ ubezpečil britský ministr Barclay s tím, že k tomu stačí se u britských úřadů zaregistrovat. Barclay k tomu zároveň vyzval všechny, kteří to ještě neudělali.

V Británii podle české ambasády v Londýně žije asi 100 tisíc Čechů, jejich přesný počet ale podle ministerstva zahraničí není možné zjistit.

Kromě postavení Čechů v Británii ministři řešili i bezpečnostní spolupráci. Podle Jana Hamáčka z ČSSD je tato oblast tak důležitá, že ji brexit nesmí ovlivnit.

„Vazby mezi Českou republikou a Velkou Británií jsou tak dobré a tak klíčové, že v nich musíme pokračovat. Není na místě, abychom omezovali výměnu informací, bezpečnost je závažná, nelze s ní hrát politické hry,“ řekl.

Česko podle Hamáčka respektuje rozhodnutí britských občanů z referenda v roce 2016, kdy se těsná většina vyslovila pro odchod z Evropské unie. Vnímá také závazek, že Londýn odejde z EU ke konci října a lhůta pro brexit se už nebude odkládat. „Za nás by bylo ideální, aby takový odchod byl s dohodou,“ podotkl.

Barclay řekl, že i Británie má zájem na vystoupení z EU na základě dohody, bylo by to výhodnější pro obě strany. Taková dohoda ale musí mít šanci na schválení v britském parlamentu. Podle něj to znamená, že dohoda nemůže obsahovat takzvanou irskou pojistku, což je ujednání, které zachovává volný režim na hranici mezi Irskou republikou a britským Severním Irskem, a které řada britských politiků odmítá.