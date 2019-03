Přehled tisku: drahý český dluh, ženy v technických oborech a dopady brexitu na tuzemské firmy

V Česku je v hi-tech průmyslu zaměstnáno jen asi osmnáct procent žen. A to i přesto, že počet studentek vědeckých a technických oborů roste, píše Deník N. Česko se začátkem dubna zbaví jednoho z nejdražších dluhů, zní téma E15. Druhé české předsednictví Evropské unie bude sice až v polovině roku 2022, ale už teď ho chce vláda levnější než to minulé, píše Právo. Více v pondělním přehledu tisku Radiožurnálu. Praha 7:06 25. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokud by Británie odešla z Evropské unie, snížil by se podle Sdružení automobilového průmyslu vývoz českých automobilek do této země až o desetinu (ilustrační snímek) | Foto: Dylan Martinez | Zdroj: Reuters

Deník N

V náročných technických oborech pracuje v Evropě málo žen. Tématu se věnuje Deník N. Třeba v Česku je v hi-tech průmyslu zaměstnáno jen asi osmnáct procent žen. A to i přesto, že počet studentek vědeckých a technických oborů roste.

Objednejte si Newsletter na každý všední den Napište do pole iRozhlas Smazat OK Neplatný e-mail,

zkuste jiný

Deník píše, že přírodovědné a technické obory nejsou pro ženy přitažlivé, i když se pro to Evropa snaží leccos udělat. Mnoho zemí třeba zřizuje výukové a jiné programy, které se snaží povzbudit ženy ke studiu vědy, inženýrství nebo matematiky. V Česku taky poslední dobou roste počet žen přijatých ke studiu techniky.

E15

Česko se začátkem dubna zbaví jednoho z nejdražších dluhů - dočtete se o tom v E15. Stát splatí emisi dluhopisů z krizového roku 2009 za necelých 85 miliard korun. Jde tak o nejdražší půjčku za dvě uplynulá desetiletí.

Deník uvádí, že podle ekonomů to bylo velmi nešťastné načasování. Půjčka totiž vyšla na zhruba čtyři miliardy korun ročně na úrokových platbách. Stát prý ale neumí načasovat své půjčky dodnes. Když je podle odborníků vhodná doba na půjčku, stát nic nedělá. Půjčí si až ve chvíli, kdy úrokové sazby zase stoupnou.

Deník

Velkokapacitní autobusy pro linku na pražské letiště nebudou - píše regionální Deník. Do soutěže na pronájem autobusů se totiž nikdo nepřihlásil. Nové autobusy měly nahradit ty původní, které už nezvládají nápor cestujících a často jsou velmi přeplněné.

‚Konečně jim to někdo vrátil, ne?‘ Vypátrali jsme autory komentářů schvalujících útok na Novém Zélandu Číst článek

Nasazení větších proto požaduje hlavně letiště Václava Havla. Praha tak zvažuje, že by zatím alespoň zdvojila spoje v největší špičce.

Mf Dnes

Mf Dnes se vrací k tomu, kdo a jak sponzoroval jednotlivé politické strany a hnutí. Nejvyšší částku, tři miliony korun, dostalo hnutí ANO od pražského zastupitele Petra Stuchlíka za toto hnutí. Deník to zjistil z transparentních účtů stran a hnutí.

Velkou sponzorskou podporu má vedle hnutí ANO taky třeba ODS. Po dvou milionech jí poslali členové strany Richard Benýšek a Ivo Valenta, který se taky jako nestraník dostal za Soukromníky i do Senátu. Valenta svůj příspěvek zdůvodňuje tím, že středopravicové politické strany a uskupení podporuje už řadu let a hodlá v tom pokračovat.

Lidové noviny

O bulharská aktiva firmy ČEZ se nově zajímá další uchazeč, zjistily to Lidové noviny. Podle deníku jde o finanční skupinu Eurohold. Jedná se už o třetího potenciálního zájemce. Prvním je společnost Intercom. O majetek ČEZu má ale zájem třeba taky společnost India Power. Závazné nabídky podají uchazeči v průběhu dubna.

Hospodářské noviny

Dopadu brexitu na české firmy se tentokrát věnují Hospodářské noviny. Odchod Británie z Evropské unie by se podle nich nejvíc dotkl hlavně autoprůmyslu a dopravců. Pro Česko je totiž Velká Británie pátým nejdůležitějším obchodním partnerem a vůbec největším, se kterým nesousedí.

Na výměnu hráčů není vhodná chvíle, zastal se Mayové britský ministr financí Hammond Číst článek

Pokud by Británie odešla z Evropské unie, snížil by se podle Sdružení automobilového průmyslu vývoz českých automobilek do této země až o desetinu. A to hlavně u největšího českého exportéra - Škody Auto. Británie je významným trhem třeba i pro další velké vývozce - kolínskou TPCA a nošovické Hyundai. Na tvrdý brexit můžou doplatit taky dodavatelé autodílů.

Právo

Druhé české předsednictví Evropské unie bude sice až v polovině roku 2022. Už teď ale vláda plánuje, že bude úspornější než to první v roce 2009, píše deník Právo, který má k dispozici zprávu Úřadu vlády.

České předsednictví v roce 2009 vyšlo na 3,5 miliardy korun. Částka byla předražená, protože předsednictví před deseti lety provázel skandál kolem firmy Promopro. Ta podvodně inkasovala stamiliony za služby - například za ozvučení, které nikdo neudělal.