‚Aby neutrpěli naši občané.' Sněmovna chce kvůli brexitu zrychleně přijmout zákon o Britech v Česku

Sněmovna zřejmě přijme zákon upravující podmínky Britů v Česku po brexitu ve zrychleném řízení. Domluvili se na tom zástupci sněmovních stran s šéfem rezortu vnitra Janem Hamáčkem z ČSSD. V Česku žije podle odhadů na 8000 Britů. Praha 14:41 17. ledna 2019

Brexit by měl nastat na konci března a stále více zemí se připravuje na to, že Spojené království opustí Evropskou unii bez jakékoli dohody. Ilustrační foto | Foto: Yves Herman | Zdroj: Reuters

Hamáček po jednání řekl, že jednotlivé strany s návrhem nemají problém a neočekává proto, že by zrychlené projednání vetovaly.

„Pokud se situace nezmění, tak bychom měli být schopni tento zákon projednat a schválit v Poslanecké sněmovně již v prvním čtení,“ uvedl Hamáček.

Zákon má Britům v Česku i po případném tvrdém brexitu zaručit stejné podmínky jako pro občany Evropské unie. Všechny strany požadují, aby stejné podmínky platily i pro Čechy v Británii.

„Máme na mysli právě to, aby tvrdým brexitem nebyli poškozeni nebo neutrpěli újmu čeští občané pracující ve Velké Británii,“ zdůraznil předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

„Přejeme si, aby Velká Británie i v případě toho nejhoršího scénáře přistupovala k našim občanům stejně, to znamená, že chceme, aby zákon prošel co nejdříve a nebyl blokován,“ uvedla místopředsedkyně TOP 09 Markéta Adamová.

Nejen Česko

Brexit by měl nastat na konci března a na to, že Spojené království 29. března opustí Evropskou unii bez jakékoli dohody, se stále intenzivněji začínají připravovat i další státy. Chystají nové zákony a přijímají nové zaměstnance, zejména do celní správy.

Například Francie ve čtvrtek spustila pohotovostní plán. Podle premiéra Édouarda Philippa, který označil brexit bez dohody za stále pravděpodobnější, vláda investuje 50 milionů eur (1,3 miliardy Kč) do francouzských přístavů a letišť.

Jak napsala ČTK, členským zemím nabídla pomoc s přípravami na brexit bez dohody i Evropská komise. Její zástupci jsou připraveni navštívit hlavní města 27 zemí bloku, aby tam domluvili podrobnosti a koordinaci příprav.