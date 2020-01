Běžný život Čechů v Británii brexit neovlivní, říká britský velvyslanec. Musí se ale zaregistrovat

Odchod Británie z Evropské unie, který se uskuteční v pátek, nebude mít bezprostřední dopad na životy Čechů v Británii ani Britů v Česku. Jejich práva budou zachována i po vypršení přechodného období na konci roku, musí se ale v zemi, kde žijí, oficiálně zaregistrovat,řekl britský velvyslanec v Česku Nick Archer. Praha 10:26 30. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít britský velvyslanec v Česku Nick Archer. | Zdroj: Profimedia

Archer očekává, že v Británii se od února změní politická nálada, protože se tři a půl roku po referendu o odchodu z EU podaří jeho rozhodnutí realizovat. Běžné občany ale žádné změny nyní nečekají. „V praktických otázkách, ať už jde o Brity nebo Čechy, se letos nic nezmění. Protože nyní odcházíme na základě dohody,“ řekl.

Brexit získal definitivní razítko. Británie opustí po 47 letech Evropskou unii v pátek o půlnoci Číst článek

Velvyslanec zdůraznil, že práva občanů obou zemí žijících v té druhé zůstanou zachována i do budoucna. Češi se ale musejí do konce roku zaregistrovat v Británii jako usedlíci a Britové v Česku musí požádat o trvalý nebo o přechodný pobyt. „Občané se nemusí o nic bát, pokud se zaregistrují,“ řekl.

Zatím se v Británii podle Archera zaregistrovala zhruba polovina všech občanů EU, kteří v zemi žijí. Přesné počty registrovaných Čechů nezná. „Stále je však několik tisíc až desítek tisíc českých občanů, kteří se musejí registrovat,“ řekl.

Vlády a velvyslanectví obou zemí podle něj stojí před úkolem svým občanům registraci připomínat. „Obě vlády, obě ambasády jsou odhodlány vynaložit veškeré úsilí, aby zajistily, že si všichni uchovají svá práva. Vím, že česká ambasáda v Británii pracuje se skupinami dobrovolníků, aby tyto lidi kontaktovala,“ řekl.

‚Lepší život‘

Co se týká zahraničních studentů, Británie se podle Archera ještě nerozhodla, zda bude pokračovat v evropském výměnném programu Erasmus nebo bude chtít vytvořit nějaký nový systém otevřený i pro studenty z třetích zemí.

Na brexitu vydělají jen bohatí, tvrdí britský europoslanec. Podle něj se země do unie jednou vrátí Číst článek

Velvyslanec ale zdůraznil, že Británie o zahraniční studenty stojí. „Naše země potřebuje zahraniční studenty, pokud si chce uchovat svou vysokou úroveň. Takže dobří čeští studenti nebudou znevýhodněni,“ řekl.

Velvyslanec také podotkl, že nezaznamenal žádné časté případy návratu českých nebo britských občanů do vlasti kvůli brexitu. „Nevidíme, že by lidé odcházeli, a to jakýmkoli směrem. A je to proto, že vztah mezi Británií a Českou republikou na mezilidské úrovni není stejný jako vztah Británie s jinými státy střední Evropy. Češi v Británii jsou profesionálové, na manažerských úrovních, jsou dobře integrovaní a neidentifikují se sami jako komunita. Proto očekávám, že zůstanou,“ řekl.

Z Britů žijících v Česku by podle něj mohli odejít lidé vyslaní do země jako pracovníci nadnárodních firem, takových ale podle Archera bude menšina.

Velvyslanec zopakoval pozici britské vlády, že se do konce roku podaří najít dohodu o budoucím uspořádání vztahů s EU. Neočekává, že by pak výsledná dohoda mohla narazit při ratifikaci v národních parlamentech členských zemí unie. Rychlé vyřešení budoucích vztahů je podle Archera důležité i pro ukončení nejistoty, která dlouhý proces brexitu provází.

„Jsme nyní v období nejistoty, protože každá změna znamená nejistotu - když se stěhujete, máte dítě nebo měníte práci. Ale děláte ty věci, protože očekáváte, že potom se budete mít lépe. Brexit přichází s jistotou, že život po něm bude lepší,“ řekl Archer. Podle něj sice brexit přinese lidem a firmám nějaké drobné změny, ale všichni se novému stavu rychle přizpůsobí.