Březen v preferencích: vítězem měsíce je Okamura, dobrých zpráv se dočkalo i Spolu. Hegemon ANO klesl

Dlouhodobě jednoznačně první hnutí ANO v březnu oslabilo a jeho aktuální podpora má blíž k 30 procentům namísto vysněným 40. Poslední propady v podpoře dokázala částečně zvrátit druhá koalice Spolu a snížila tak ztrátu na ANO. Hlavními vítězi březnových měření jsou ale strany kolem SPD a dobré zprávy přinesl uplynulý měsíc i Motoristům. Server iROZHLAS.cz přináší analýzu aktuálního rozložení sil, jak vyplývá z březnových volebních modelů. Analýza Praha 6:20 8. dubna 2025

Oslabené ANO

Březnové preference politických stran ukazují znatelný pokles jinak dominantního hnutí ANO. V kontinuálním měření STEM i v modelu NMS doklesalo na 31procentní podporu. „V průběhu března došlo u ANO k postupnému oslabení. Od začátku roku se pohybovalo mezi 33 a 36 procenty, kdežto nyní by získalo ‚pouze‘ 31, což představuje jeho nejhorší letošní výsledek v týdenním modelu,“ poukázali výzkumníci STEM.

Mírný pokles u ANO zaznamenala i agentura Ipsos, byť jde od začátku roku o oslabení jen o jeden procentní bod.

Dle výzkumníků STEM i NMS za poklesem může být opatrná reakce ANO na zahraničněpolitické otázky spojené hlavně s americkým prezidentstvím Donalda Trumpa. Toho představitelé ANO před volbami mocně podporovali, a když nyní jeho politika ohrožuje evropské zájmy, čelí dilematu.

„ANO se dlouhodobě vyhýbá formulaci jasné pozice v zahraniční a bezpečnostní politice. V překotném vývoji zahraniční politiky posledních dnů ale může nevyhraněná pozice některé voliče odradit,“ upozornila politická analytička NMS Market Research Tereza Friedrichová.

Podle politologa Lukáše Jelínka ale nemusí za poklesem ANO stát zahraničněpolitická situace, jelikož jeho voliče tyto otázky příliš nezajímají.

„Může to být reakce voličů na to, že je kampaň ANO příliš agresivní, příliš negativistická a že už strašně dlouho poslouchají, že Petr Fiala je nejhorší premiér a co všechno je tu špatně, ale už jim možná chybí nějaké světlo na konci tunelu,“ uvažuje.

Inspirace Andreje Babiše (vpravo) Donaldem Trumpem je přiznaná | Foto: MANDEL NGAN | Zdroj: AFP / AFP / Profimedia

Jinak se březen nesl ve znamení ladění pozic krajských lídrů. ANO vsadí na prověřená jména, posílí navíc o dva cenné návraty. Středočeskou kandidátku povede exministr školství Robert Plaga a jihočeskou bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (oba za ANO). Šéf hnutí Babiš zabojuje v Moravskoslezském kraji, 1. místopředseda Karel Havlíček v Praze a šéfka poslaneckého klubu Alena Schillerová na jižní Moravě.

Přebarvené Spolu

Po únorovém propadu, kdy podpora Spolu dosáhla v jednotlivých volebních modelech na historická minima, se v březnu – zdá se – může trend otočit.

Zatímco v únoru činily preference Spolu častokrát jen polovinu toho, co agentury měří hnutí ANO, díky mírnému nárůstu Spolu a poklesu ANO už březnová data ukazují jiný příběh. Spolu se vyšplhalo zpět na 20 procent.

„Růst podpory, který je patrný po celý březen, může souviset s postojem stran a vyjádření jejich představitelů ohledně mezinárodní situace a kolem bezpečnosti či obrany ČR,“ uvažuje analytik STEM Martin Kratochvíl.

Po dlouhém a komplikovaném skládání kandidátek se trojkoalici ODS, KDU-ČSL a TOP 09 podařilo shodnout na jménech na čele jednotlivých krajských kandidátek. I proto tak mohlo Spolu na konci března odstartovat zeleno-oranžovou kampaň včetně hesla „Teď je čas stát na správné straně“. Jak to voliči přijmou, se naplno propíše až v dalších týdnech a měsících.

Starostové

Vládní hnutí STAN už také finišuje skládání předních pozic svých kandidátek. Do tohoto procesu letos zasáhla nová kampaň Podpisovka, kdy všichni, kdo chtěli být na čelných pozicích, museli nasbírat určitý počet podpisů.

Už je jasné, že předseda Vít Rakušan povede STAN do voleb tradičně ve Středočeském kraji, v Moravskoslezském to bude stranická místopředsedkyně Michaela Šebelová, na jižní Moravě poslanec Josef Flek a třeba v Praze náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák.

Co se týče síly STAN, drží se nejpozději od podzimu stabilně nad desetiprocentní hranicí, v březnovém modelu NMS zaznamenali Starostové se ziskem 13,8 procenta dosavadní maximum.

„Že mají Starostové podle jednoho průzkumu nějakých 14 procent, ještě vůbec nemusí znamenat, že tenhle výsledek budou mít i za pár měsíců v nějakém dalším průzkumu, respektive třeba ve volbách,“ upozornil politolog Jelínek s poukázáním na to, že STAN tradičně dosahuje nízkých hodnot přesvědčených voličů. Dle zmíněného modelu NMS je jeho voličské jádro 3,6 procenta a potenciál 23,7.

Vzestup SPD a spol.

Za jednoznačného vítěze březnových průzkumů lze označit SPD Tomia Okamury. Z partaje, která se po nepřesvědčivých volebních výsledcích v loňském roce dostala v měření různých agentur na hranu pětiprocentní podpory, je nyní spojenectví čtyř stran se stoupající podporou.

Po dlouhých jednáních oznámily SPD, Trikolora, PRO a Svobodní společný postup pro letošní sněmovní volby. Slibují si, že tím předejdou propadnutí hlasů a že si zajistí silnější zastoupení ve Sněmovně.

První čísla výzkumných agentur naznačují, že se jim tyto cíle může povést naplnit. V posledním týdenním modelu STEM se SPD po dlouhé době podařilo protnout desetiprocentní hranici. „V aktuálním modelu STEM by v novém, spolupracujícím formátu získalo podporu téměř 11 procent a díky konsolidaci hlasů v této části voličského spektra by od minulého modelu posílilo o necelé dva procentní body,“ uvedl STEM.

V Ipsosu od začátku roku SPD vyrostla o čtyři procentní body a v březnu již agentura naměřila 9,8 procenta.

Spojenectví čtyř stran je zatím ohledně složení kandidátek oproti ostatním subjektům opožděné. Jasné nicméně je, že šestice osobností představená na tiskové konferenci by měla být i lídry v jednotlivých krajích.

Zleva předseda PRO Jindřich Rajchl, šéfka Trikolory Zuzana Majerová, místopředseda SPD Radim Fiala, předseda SPD Tomio Okamura, volební lídryně Svobodných Markéta Šichtařová a předseda Svobodných Libor Vondráček | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Piráti

Březen se pro Piráty nesl ve znamení dalšího velkého odlivu známých tváří. Centrování strany pod vedením Zdeňka Hřiba neskousli bývalý senátor Lukáš Wagenknecht, exposlanec František Kopřiva nebo stávající senátorka Adéla Šípová.

Piráti už také ladí jména krajských lídrů. V Praze to bude dvojice Zdeněk Hřib a Olga Richterová, ve středních Čechách Ivan Bartoš a třeba v Pardubickém kraji Mikuláš Ferjenčík.

Od začátku roku osciluje pirátská podpora zhruba v intervalu 5–7 procent, březen nevyjímaje. „Pozice Pirátů zůstává nadále velmi nejistá, varovné je zejména, že mají oproti loňskému roku významně menší jádro voličů. Až další týdny ukážou, zda se Pirátům podaří jasně překonat oslabení způsobené předchozími krizemi a uvěřitelně rozběhnout vlastní kampaň,“ popisuje analytik STEM Kratochvíl.

Stabilní Stačilo!

Preference hnutí Stačilo! jsou absolutně stabilizované v podobné hladině jako ty pirátské, jeho výhodou je ale pevné jádro voličů KSČM. Právě z toho bude Stačilo! ve volbách čerpat.

Celostátní lídryní bude komunistická předsedkyně Kateřina Konečná, ve vedení hnutí Stačilo! ale žádní komunisté nejsou. Subjekt vede Daniel Sterzik vystupující jako bloger Vidlák.

„Že si hnutí zvolilo do svého čela Sterzika, ukazuje, že kandidátka bude mnohem více postavená na protestních antisystémových argumentech, které si bude často půjčovat od krajní pravice,“ zhodnotil politolog Jelínek.

Stabilitu výsledku nad pěti procenty Stačilo! dodává pevné a etablované jádro voličstva KSČM, která je hlavní silou hnutí. „Příznivci Stačilo! se nacházejí zejména ve starších věkových skupinách a mezi lidmi bez maturity,“ přibližuje ve své výzkumné zprávě STEM.

Dle dat NMS má toto jádro velikost tří procentních bodů. Ty má tak v tuto chvíli jisté a vše ostatní na ně může vršit.

Trajektorie Motoristů

Motoristé sobě jsou dalšími vítězi březnových měření výzkumných agentur. Jejich podpora je daleko rozkolísanější než například u Stačilo! a po únorových propadech, kdy se pohybovali u STEM i NMS blízko pětiprocentní hranici či rovnou pod ní, zaznamenali opětovný růst ke zhruba sedmiprocentní podpoře.

„Motoristé sobě ve druhé polovině března v modelu STEM potvrdili svůj dosud nejvyšší zisk z minulého týdne a znovu získávají více než šest procent. Zdá se, že strana si pomalu buduje stabilnější voličskou základnu, která by mohla její výsledek dlouhodobě dále upevnit, případně zajistit další růst,“ potvrzují výzkumníci STEM.

V měření Ipsosu zůstávají kolem pěti procent, až s osmi procenty je měří Median, který má ale v analýze dat zpoždění, jeho březnová čísla tak ještě nejsou známá.

Na konec měsíce si Motoristé přichystali velkou akvizici, o které se už delší dobu mluvilo. Jejich expertem na zahraniční politiku se stal bývalý dlouholetý europoslanec ODS Jan Zahradil. Do sněmovních voleb za ně ale kandidovat nebude a jasno zatím není ani o tom, zda si o hlasy voličů řekne nejvýraznější tvář Motoristů (byť nestraník) – jejich čestný prezident Filip Turek.

SOCDEM a Přísaha

Na chvostu stran, které mohou alespoň pomýšlet na účast ve Sněmovně, se dlouhodobě pohybuje Sociální demokracie a Přísaha Róberta Šlachty, které jsou nyní poté, co jim nevyšly námluvy s jinými stranami, odsouzeny k živoření hluboko pod pětiprocentní hranicí.

„SOCDEM se delší dobu nedaří zaujmout své dřívější podporovatele či oslovit nové. Hnutí Přísaha pak nedokázalo navázat na solidní výsledek z loňských voleb do Evropského parlamentu,“ konstatuje STEM.