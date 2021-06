Brněnský soud zpřísnil trest lihovému bossovi Březinovi na 14 let a devět měsíců. Ovlivňoval svědky

Krajský soud v Brně ve čtvrtek zpřísnil trest vězení zlínskému lihovému bossovi Radku Březinovi z 13 let na 14 let a devět měsíců. Z vazby se v letech 2012 až 2014 v lihové kauze pokusil uplatit kriminalistu a snažil se ovlivnit desítky svědků. Kromě zpřísnění trestu mu soud uložil i zákaz činnosti ve vedení firem na deset let a propadnutí majetku. Rozsudek není pravomocný, strany si nechaly lhůtu pro odvolání.

