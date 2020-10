ONLINE: Prymulu jsem požádal o rezignaci. Pokud ji nepodá, odvolám ho, oznámil Babiš

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) končí ve funkci. Premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že ho požádal o rezignaci. A pokud ji nepodá, sám ho odvolá. Předseda vlády to řekl na páteční tiskové konferenci. Prymula končí kvůli středeční schůzce s druhým mužem ANO Jaroslavem Faltýnkem v restauraci na Vyšehradě. Podniky měly být přitom zavřené. Babiš dodal, že Faltýnka požádal o rezignaci na post prvního místopředsedy ANO. Praha 11:05 23. 10. 2020 (Aktualizováno: 11:37 23. 10. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš, Roman Prymula | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Musíme jít příkladem. Taková chyba se nedá omluvit. Je mi úplně jedno, co tam pan ministr Prymula s panem Faltýnek dělali, koho tam zvali a proč. Nemůžeme kázat vodu a pít víno. Myslím, že právě ministr zdravotnictví by měl jít příkladem,“ uvedl premiér Andrej Babiš.

VIDEO: Jestli si to veřejnost přeje, tak klidně rezignuji, řekl Prymula ke schůzce s Faltýnkem v restauraci Číst článek

Taková věc je podle něj absolutně neomluvitelná. „Požádal jsem pana ministra o rezignaci. Pokud to neudělá, tak ho odvolám. Pana Faltýnka jsem požádal o rezignaci na pozici prvního místopředsedy hnutí ANO. Velice mě to mrzí, omlouvám se za to všem, je to nepřijatelné,“ dodal.

Babiš Prymulovi za odvedenou práci poděkoval, nikdo ale podle premiéra není nahraditelný.

O svém postupu již také předseda vlády informoval prezidenta Miloše Zemana, který podle Babiše o tomto kroku vyjádřil pochybnosti. Prezidentovi chce již v pátek představit Prymulova nástupce.

„Mluvil jsem se dvěma kandidáty, musím to vyřešit do času schůzky s panem prezidentem,“ uvedl Babiš s tím, že v pondělí na vládě už by chtěl mít nového ministra zdravotnictví.

Odmítl také, že by resort svěřil exministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (za ANO). Prymula byl ministrem zdravotnictví zhruba měsíc, konkrétně od 21. září.

Prymula byl v noci na schůzce v ‚zavřené‘ restauraci na Vyšehradě. Podle Faltýnka mluvili o lékařích z USA Číst článek

Prezdientův mluvčí Jiří Ovčáček již na svém twitteru potvrdil, že schůzka Babiše se Zemanem se uskuteční v 16.00 na zámku v Lánech.

Prymula, Faltýnek a další lidé byli podle fotografií deníku Blesk ve středu pozdě večer navzdory zákazu v restauraci Rio’s. Ministra zdravotnictví vyzvali během dne k rezignaci opoziční politici i šéf koaliční ČSSD Jan Hamáček.

Pražský magistrát kvůli porušení vládních opatření povede správní řízení. Na twitteru o tom informoval primátor Zdeněk Hřib.

Policie na twitteru uvedla, že příslušnými orgány k prošetření události jsou pražský magistrát a krajská hygienická stanice.

81136