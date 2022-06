Výběr z médií: zájem o brigádníky, zákaz vstupu dětem do hotelů a unikátní muzeum v Litovli

V českém tisku se ve čtvrtek dočtete, že v Česku roste zájem o brigádníky, píše Mf Dnes. Hotely můžou podle Hospodářských novin zakázat vstup dětem do 15 let. V Litovli otevřou největší muzeum harmonik ve střední Evropě, informuje Právo. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:07 9. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Česku roste zájem o brigádníky (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Mf Dnes

V Česku roste zájem o brigádníky, píše Mf Dnes. Firmy hledají hlavně dlouhodobé pracovníky, kteří jim pomůžou nahradit nedostatek zaměstnanců. Brigádníci si na některých pozicích můžou vydělat až 200 korun za hodinu.

Deník

Majitelé českých minipivovarů chtějí s vládou jednat o dočasném snížení spotřební daně nebo DPH na energie. Všímá si toho Deník. Důvodem jsou dopady koronavirové pandemie a rostoucí ceny elektřiny a plynu.

Hospodářské noviny

Hotely můžou zakázat vstup dětem do 15 let. Musí to ale odpovídat jejich obchodnímu modelu. To je rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, na které upozorňují Hospodářské noviny. Soud tak zamítl stížnost České obchodní inspekce.

Právo

V Litovli příští středu otevřou největší muzeum harmonik ve střední Evropě. Píše o tom deník Právo. V muzeu budou unikátní heligonky a harmoniky, které tam věnoval sběratel Jiří Sedláček.

Ekonom

Stále více Čechů nakupuje nemovitosti v zahraničí. Tématu se věnuje týdeník Ekonom. Největší zájem je o apartmány v Chorvatsku, Španělsku nebo třeba v Albánii.