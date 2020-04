Británie hlásí dalších 881 úmrtí, omezení pohybu zatím neruší. Stav premiéra Johnsona se lepší

V britských nemocnicích už zemřelo nejméně 7978 pacientů s pozitivním testem na koronavirus. Oficiální bilance se za poslední den zvýšila o 881 případů, tedy o něco méně než o den dříve. Nových případů infekce britská vláda ohlásila 4344, což je rovněž ve srovnání se středou nižší číslo. Britský ministr zahraničí Dominic Raab nicméně oznámil, že vývoj zatím není takový, aby mohla být uvolňována omezení pohybu obyvatel. Londýn 21:41 9. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cedule na podporu premiéra Borise Johnsona, který je na jednotce intenzivní péče v souvislosti s nemocí covid-19 na jednom ze sloupů ve městě Swynnerton. | Foto: Carl Recine | Zdroj: Reuters

Karanténní režim platí v Británii od 23. března. Britský premiér Boris Johnson jeho zavedení oznamoval s tím, že opatření by mohlo být po třech týdnech přehodnoceno. Raab ovšem nyní dal jasně najevo, že restrikce zůstanou beze změn i příští týden. „Ještě to nemáme za sebou. Musíme vytrvat,“ řekl novinářům.

„První signály naznačují, že (opatření) jsou účinná,“citovala zpravodajská společnost BBC šéfa diplomacie, který po hospitalizaci Johnsona tento týden převzal řízení kabinetu. Raab ovšem dodal, že počet úmrtí na nemoc covid-19 je stále na vzestupu a že karanténní režim bude muset pokračovat „dokud nebudeme mít důkazy, že jsme se posunuli za vrchol“.

Dnešní denní přírůstek vládního součtu obětí je o 57 případů nižší než ten středeční, čísla z posledních tří dnů jsou ale zároveň výrazně vyšší než ta z minulého týdne. V britských nemocnicích už na covid-19 umřelo na 8000 lidí, skutečný počet obětí nemoci z koronaviru SARS-CoV-2 je ovšem s největší pravděpodobností výrazně vyšší vzhledem k úmrtím mimo nemocniční prostředí. Například francouzská vláda už eviduje přes 3000 úmrtí v domovech pro seniory a dalších podobných zařízeních.

Televize Sky News ve čtvrtek informovala, že covid-19 v Británii podlehl také lékař, který minulý měsíc vyzýval premiéra Johnsona, aby urychleně zajistil ochranné pomůcky pro všechny pracovníky státního zdravotnického systému NHS. Později byl 53letý Abdul Mabud Chowdhury hospitalizován kvůli nákaze koronavirem; urolog a otec dvou dětí zemřel po 15 dnech.

‚Premiér měl dobrou noc‘

Zdravotní stav britského premiéra Borise Johnsona, který trpí nemocí covid-19, se zlepšuje. Řekl to ve čtvrtek vládní mluvčí, podle kterého ale ministerský předseda stále dostává kyslík. Johnson strávil již třetí noc na jednotce intenzivní péče a podle britských médií se k práci možná vrátí až za několik měsíců.

„Premiér měl dobrou noc a jeho zdravotní stav se na jednotce intenzivní péče nadále zlepšuje,“ uvedl po poledni Johnsonův mluvčí a dodal, že premiér „má dobrou náladu“. Ministerský předseda podle mluvčího sice stále využívá podpůrné kyslíkové léčby, není ovšem připojen k plicnímu ventilátoru.

Podrobnější informace neposkytl při podvečerní tiskové konferenci ani šéf diplomacie Raab, který rovněž ujišťoval o Johnsonově dobré náladě. „Je stále na jednotce intenzivní péče, ale nadále dělá pozitivní kroky,“ řekl. Na dotaz, zda měl s ministerským předsedou od jeho hospitalizace jakýkoli kontakt, odpověděl záporně.

„Myslím, že je důležité nechat ho soustředit se na rekonvalescenci. My ve vládě si s tímhle poradíme,“ řekl Raab reportérovi deníku The Times. Zároveň vzkázal, že rozhodnutí ohledně platnosti karanténního režimu v Británii nejsou za hranicí jeho pravomocí. Premiér prý do jeho rukou svěřil „veškerá relevantní rozhodnutí“.

Pětapadesátiletý Johnson oznámil 27. března, že se nakazil koronavirem SARS-CoV-2. Příznaky nemoci covid-19 více než týden neustupovaly, a proto jej v neděli převezli do nemocnice. V pondělí odpoledne se jeho zdravotní stav zhoršil, a lékaři jej přeložili na jednotku intenzivní péče.

Podle britských médií by mohlo trvat několik měsíců, než se Johnson vrátí do čela vlády. Do té doby jej bude zastupovat Raab, který dnes měl také předsedat i krizovému štábu Cobra. Od zasedání se očekávaly diskuse mimo jiné o tom, zda budou prodloužena omezení přijatá v boji proti koronaviru.

Podle náměstka ministra kultury Olivera Dowdena, který ve čtvrtek poskytl rozhovor veřejnoprávní stanici BBC, ale vláda případné rozhodnutí o prodloužení restriktivních kroků oznámí nejdříve příští týden. Dowden považuje za nepravděpodobné, že by se omezení začala uvolňovat už po Velikonocích. Jeho předpověď následně potvrdil i Raab, podle kterého by lidé oznámení o zmírnění restrikcí neměli očekávat dříve než na konci příštího týdne.

Nový předák opozičních labouristů Keir Starmer ve čtvrtek vládu vyzval, aby co nejdříve zveřejnila plán rušení koronavirových opatření. „Nechci po ní přesné termíny, ale strategii. Pro lidi je toto nesmírně těžké a my potřebujeme vědět, že (vláda) má plány, i to, jaké jsou,“ řekl labourista.

Johnsonův mluvčí v reakci na Starmerovu výzvu řekl pouze, že na plánech se pracuje. Nyní by se ale podle něj měla veškerá pozornost soustředit na zastavení šíření nákazy.